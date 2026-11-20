Donald Trump critica las altas tasas de interés de la Reserva Federal y los resultados de las elecciones de medio término, afirmando que se ha perdido un billón de dólares.

Donald Trump ha expresado su frustración con la situación económica actual de Estados Unidos, centrándose en su opinión sobre las altas tasas de interés y los resultados de las elecciones de medio término, donde el partido republicano perdió el control.

Criticas a la Reserva Federal

El expresidente señaló que han perdido cuatro billones de dólares desde las elecciones porque al mundo no le ha gustado quién ganó. Considera que la tasa de pobreza es la más baja jamás registrada en el país y más estadounidenses trabajan hoy que en cualquier momento de la historia de Estados Unidos.

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A pesar de estas buenas cifras económicas, Trump afirma que la tasa de interés es muy alta debido a una Reserva Federal que describe como muy política. No culpa personalmente al presidente de la Reserva Federal, pero sí critica la institución por subir las tasas cuando los indicadores son positivos.

Argumenta que esto debería ser al revés, citando a Alan Greenspan como un buen presidente de la Reserva Federal porque bajaba la tasa de interés cuando había buenas cifras, permitiendo así un mejor crédito. Según su análisis, en la actualidad se está haciendo lo opuesto con el objetivo de destruir el país.

Comparación Internacional

Trump realiza una comparación entre las tasas de interés de Estados Unidos y otros países como India. Señala que India tiene bajas tasas de interés y un crecimiento del PIB del siete por ciento, mientras que Estados Unidos tiene tasas entre el catorce, quince y veinte por ciento del PIB.

Argumenta que Estados Unidos gasta todo ese potencial y que ciertos actores financieros, a los que considera de la élite, no quieren que el país sea muy rico o grande. Afirmó que cada punto porcentual representa seiscientos cincuenta mil millones de dólares.

Concluyó que Estados Unidos debería tener la tasa de interés más baja del mundo porque es el país que hace que otros tengan éxito. Reconoció que aunque el país no fuera tan bien en el pasado, siempre tuvo la tasa de interés más baja del mundo.