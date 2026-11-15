Trump culpa a Biden del caos aéreo y exige fondos inmediatos a la FAA

Donald Trump atribuye al gobierno de Joe Biden la falla de la FAA que paralizó vuelos el 13 de noviembre. El secretario Sean Duffy asegura que la causa es heredada.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha atribuido directamente a la administración de su predecesor Joe Biden la crisis operativa que sufrió la Administración Federal de Aviación ( FAA). El mandatario republicano señaló que las políticas del periodo 2021-2025 generaron un desastre sistémico que derivó en la interrupción total de vuelos el viernes 13 de noviembre.

En su plataforma digital Truth, Donald Trump publicó un artículo de Just the News para criticar la gestión anterior. Afirmó que la FAA fue arrastrada a la ruina mediante el mal gasto de fondos públicos, lo que empeoró un sistema antiguo y defectuoso en lugar de modernizarlo correctamente antes de su salida.

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Origen técnico de la falla en telecomunicaciones

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, explicó las causas técnicas del incidente. El problema surgió durante labores de modernización de infraestructura de telecomunicaciones cuando se montó un router que envió solicitudes anómalas. Estas peticiones excesivas entorpecieron gravemente la comunicación aérea nacional.

Aún no se ha determinado con certeza si la falla del equipo fue producto de un error humano, una instalación defectuosa o un fallo técnico del dispositivo. El router en cuestión fue suministrado por L3Harris, una empresa contratista importante de la FAA. Esta incertidumbre mantiene las investigaciones técnicas activas.

Defensa de Duffy sobre la herencia administrativa

Sean Duffy declaró que no ofrece disculpas al pueblo estadounidense por el caos aéreo, argumentando que las deficiencias estructurales le fueron heredadas. En una entrevista con NBC News, sostuvo que su equipo está operando a una velocidad sin precedentes en décadas dentro de la FAA y el Departamento de Transporte.

Duffy negó culpar exclusivamente a los demócratas o republicanos actuales, imputando la responsabilidad a veinte o veinticinco años de falta crónica de inversión. Subrayó que la gestión actual presta la máxima atención al asunto, a pesar de heredar un sistema con graves deficiencias históricas acumuladas.

Demanda de fondos y fin del contrato con L3Harris

El secretario de Transporte anunció que está solicitando miles de millones de dólares al Congreso para construir una arquitectura completamente nueva para el transporte aéreo. Esta inversión masiva busca reemplazar la infraestructura obsoleta que causó los fallos recientes en la red de comunicaciones.

Sean Duffy enfatizó que terminará el contrato con L3Harris, identificada como la posible responsable directa de la falla técnica del viernes. Donald Trump respaldó esta postura en sus redes sociales, instando al Congreso a aprobar el financiamimiento necesario de manera inmediata y urgente para evitar futuros colapsos.