Trump defiende guerra contra Irán en Día de Veteranos y enfrenta oposición

Donald Trump justifica el conflicto bélico con Irán durante su discurso en Arlington. El Pentágono confirma bajas mientras crece la resistencia política y legal a sus proyectos.

El presidente Donald Trump defendió públicamente la guerra contra Irán este miércoles 11 de noviembre de 2026, fecha dedicada al Día de los Veteranos. Este conflicto armado ha generado una fuerte división dentro del país y contribuyó directamente a que los demócratas recuperaran el control de ambas Cámaras del Congreso en las recientes elecciones de mitad de mandato.

Justificación del conflicto bélico con Irán

Durante su intervención en el Cementerio Nacional de Arlington, Virginia, Trump afirmó que Washington no inició la hostilidad, sino que Teherán lleva librando una guerra contra Estados Unidos desde 1979. El mandatario describió el objetivo como un lugar mejor, más pacífico y libre de peligros anteriores para la nación.

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La operación militar comenzó oficialmente el 28 de febrero tras ataques coordinados entre fuerzas estadounidenses e israelíes. Según las cifras más recientes proporcionadas por el Pentágono, el saldo hasta la fecha incluye la muerte de 23 militares estadounidenses en el teatro de operaciones.

Apoyo institucional y resistencia legislativa

En su discurso ante tropas, veteranos y altos cargos gubernamentales, Trump elogió explícitamente al secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificando su desempeño como fantástico. La presencia de Hegseth en el acto simboliza la alineación oficial, aunque enfrenta desafíos internos significativos.

Los republicanos de la Cámara de Representantes bloquearon el martes una iniciativa lanzada por un diputado republicano para someter a Hegseth a un proceso de destitución. La acusación principal se basa en declarar la guerra sin autorización del Congreso y abusar de sus poderes como jefe del Pentágono.

Conflictos legales sobre legado presidencial

Mientras avanza la confrontación internacional, Trump enfrenta batallas legales locales relacionadas con su legado. El Departamento de Justicia argumenta que el Kennedy Center corre riesgo financiero sin incorporar el nombre del presidente, ignorando las objeciones de la familia Kennedy.

La familia de John F. Kennedy solicitó a un tribunal impedir planes de construcción cerca de la tumba del expresidente asesinado en Dallas en 1963, alegando sombras estructurales. Además, veteranos y gobiernos de Washington y Virginia han presentado demandas contra estas obras monumentales.