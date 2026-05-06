Trump demuestra su influencia en Indiana con victorias en las primarias republicanas

La mayoría de los senadores estatales republicanos de Indiana, respaldados por Donald Trump, ganaron en las primarias, mostrando su influencia en el partido. La batalla por la redistribución de distritos ha dividido a los republicanos y ha generado tensiones antes de las elecciones de mitad de mandato.

La mayoría de los senadores estatales republicanos de Indiana , cuyos oponentes contaban con el respaldo del presidente Donald Trump , perdieron el martes, lo que demuestra la influencia perdurable del presidente sobre su partido después de que los legisladores rechazaran su plan de redistribución de distritos hace cinco meses.

De los siete aspirantes respaldados por Trump, al menos cinco ganaron. Un titular se impuso y el resultado de la séptima contienda fue demasiado ajustado para determinar un ganador. El senador estadounidense Jim Banks escribió en las redes sociales: 'Gran noche para MAGA en Indiana', y agregó que estaba 'orgulloso de haber ayudado a elegir a más republicanos conservadores para el Senado del estado de Indiana'.

Los aliados del presidente gastaron al menos 8,3 millones de dólares en campañas que rara vez reciben atención en Washington. Ha sido una costosa e inédita batalla interna del partido que ha exacerbado las tensiones entre los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, que determinarán el control del Congreso. El senador estatal Travis Holdman, uno de los titulares que perdió las primarias, dijo estar en paz con su derrota.

Votó en contra de la redistribución de distritos y enfrentó más de 1,3 millones de dólares en publicidad difamatoria financiada por organizaciones vinculadas a Banks y al gobernador Mike Braun.

'Hice lo que mis electores me pidieron y me costó el puesto', dice. 'Pero no pasa nada'. Holdman advirtió que en su estado se estaba imponiendo un estilo de campaña más agresivo.

'Bienvenidos a la política de Washington D.C. en Indiana, porque esto significa que eso es lo que se avecina', dijo. La contienda cuyo resultado fue incierto resultó ser la más costosa de las siete primarias. Según la empresa de seguimiento publicitario AdImpact, los superpacs liderados por Banks y Braun gastaron en conjunto más de 2,2 millones de dólares en publicidad para atacar al senador Spencer Deery.

Deery gastó aproximadamente 815.000 dólares en publicidad, según AdImpact, cuando solo había gastado un total de 142.000 dólares en las elecciones primarias y generales de 2022, cuando fue elegido por primera vez. Indiana rechazó a Trump en materia de redistribución de distritos. El año pasado, Trump comenzó a presionar a los estados gobernados por republicanos para que rediseñaran sus distritos electorales y así facilitar que su partido mantuviera su escasa mayoría en la Cámara de Representantes.

Si bien la redistribución de distritos suele realizarse cada diez años, tras un nuevo censo, Trump quiso romper con la tradición para obtener ventaja política. Texas fue el primero en sumarse a la iniciativa, y la Casa Blanca presionó a Indiana para que hiciera lo mismo. El vicepresidente JD Vance se reunió con políticos estatales en Washington e Indianápolis, y Trump intervino por videoconferencia.

Sin embargo, los senadores de Indiana rechazaron la iniciativa, lo que supuso una de las primeras derrotas políticas significativas del presidente en su segundo mandato. La disputa por la redistribución de distritos dividió a los republicanos en Indiana, un estado que Trump ganó tres veces por no menos de 16 puntos. Braun, Banks y organizaciones como Turning Point Action han trabajado junto a Trump para destituir a los legisladores en funciones.

Jim Bopp, un destacado abogado de Indiana que dirige un comité de acción política alineado con Braun, predijo que el apoyo de Trump sería decisivo para los opositores.

'Los votantes republicanos apoyan abrumadoramente a Trump, y cuando se enteran de que Trump ha respaldado a un candidato concreto al Senado, cambian su apoyo hacia él', dijo. Los votantes tenían opiniones divididas sobre la participación de Trump. En Columbus, Ronda Millig votó por Michelle Davis, respaldada por Trump, en lugar del senador Greg Walker, quien se oponía a la redistribución de distritos. Davis ganó.

'Realmente me creí algunas de las cosas que había oído sobre él', dijo Millig, un jubilado. 'No me parecía alguien a quien yo quisiera en el cargo'. Pero Milling no afirmó que el respaldo de Trump fuera el factor decisivo.

'Eso no siempre significa nada', dijo. Madison Long, de 28 años y abogada, que también votó por Walker, criticó a Davis por sus vínculos con Trump.

'Ella no tiene ninguna promesa propia ni ningún plan definido. Su objetivo es simplemente seguir a Trump', dijo Long.

'Me parece sumamente preocupante dada la naturaleza de la política nacional'. La oposición en Indiana provino de los electores y del ex gobernador. El exgobernador republicano Mitch Daniels, quien se había retirado de la política tras dejar el cargo en 2015, reapareció para ayudar a recaudar fondos para candidatos en ejercicio que eran objetivos estratégicos. Los senadores estatales que se distanciaron de Trump afirmaron haber escuchado a sus electores, quienes se oponían mayoritariamente a su propuesta de redistribución de distritos





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