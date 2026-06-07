Trump descarta retirar tropas de Oriente Medio y rechaza levantar sanciones a Irán

A cien días del inicio de la guerra contra Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que mantendrá desplegados aproximadamente 50,000 soldados en la zona de conflicto sin fijar un plazo de retirada. Además, afirmó tener "alta probabilidad" de conocer la ubicación del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, a quien calificó como más racional que su predecesor. El mandatario también reconoció alineación con Israel, aunque expresó preferencia por ataques más quirúrgicos contra Hezbolá, y descartó cualquier levantamiento de sanciones o descongelamiento de activos en una eventual negociación con Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , descartó este domingo retirar la resolución definitiva a cien días del inicio de la guerra contra Irán . Aunque no especificó condiciones concretas ni plazos, Trump señaló que aproximadamente 50,000 soldados permanecerán en la zona de conflicto hasta que se alcance lo que él denominó una "conclusión" en la región.

Esta declaración coincide con un momento simbólico: el fin de semana marca el centenar de días desde el inicio de las operaciones militares contra Irán, hito que el mandatario aprovechó para esbozar, en términos generales, la postura de Washington hacia el conflicto. Según sus palabras, la estrategia estadounidense se mantendrá con una presencia militar significativa, sin establecer un cronograma claro para la retirada.

En la misma entrevista, Trump afirmó tener "alta probabilidad" de saber dónde se encuentra Mojtaba Jameneí, el nuevo líder supremo de Irán. Lo describió como una figura "más racional" que su predecesor, aunque no amplió los detalles ni explicó en qué basa esa valoración. Esta afirmación surge en un contexto de tensión creciente entre ambos países, donde la inteligencia estadounidense parece estar monitoreando de cerca al círculo cercano del gobierno iraní.

No obstante, la falta de información concreta sobre las fuentes o métodos utilizados para determinar esa supuesta ubicación genera interrogantes sobre la veracidad y los motivos detrás de tales declaraciones. Trump también se refirió a su relación con el primer ministro israelí, asegurando que ambos están alineados a cien días de la guerra contra Irán, aunque reconoció discrepancias en torno a la ofensiva militar de Israel en el Líbano.

En ese punto, prefirió ver ataques más "quirúrgicos" contra Hezbolá, lo que sugiere una diferencia de enfoque táctico entre Washington y Jerusalén. Sobre una eventual negociación diplomática con Irán, Trump fue explícito: cualquier nuevo acuerdo no incluirá el descongelamiento inmediato de activos iraníes ni el levantamiento de sanciones. No ofreció más detalles sobre la forma que podría tomar ese pacto ni la etapa en que se encuentran las conversaciones, dejando abiertos numerosos aspectos de la política exterior estadounidense hacia Irán





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