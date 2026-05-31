Trump encabezará festejos del 250 aniversario tras retiro de artistas

El presidente Donald Trump anunció que él mismo liderará las festividades del 250 aniversario de la independencia de EE.UU. después de que varios músicos se retiraran del evento, alegando engaños sobre su naturaleza no partidista. Trump propuso reemplazar el espectáculo con un mitin político.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha anunciado que encabezará personalmente las festividades del 250 aniversario de la independencia estadounidense, luego de que varios artistas se retiraran del evento programado para conmemorar la fecha.

La celebración, organizada por la iniciativa 250, estaba prevista para realizarse en el complejo de monumentos de Washington y contaría con la participación de diversos músicos, pero las críticas hacia la gestión del mandatario llevaron a que algunos de ellos decidieran no participar. En una publicación en su red social Truth Social, Trump desestimó a los artistas que se bajaron del evento, sugiriendo incluso que lo mejor sería cancelar el espectáculo y reemplazarlo con un mitin político de su movimiento.

El mandatario escribió: "Entiendo que hay artistas que están teniendo miedo de presentarse". Acto seguido, propuso llevar "al hombre que algunos dicen que es el mejor presidente de la historia (¡EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS! ), Donald J. Trump, para ocupar el lugar de estos 'artistas' de tercera categoría". Horas después, la organización 250 confirmó en un comunicado que el presidente Trump inauguraría personalmente la celebración el miércoles 24 de junio.

Sin embargo, la publicación de Trump se refería a un mitin sin fecha específica, y la Casa Blanca no aclaró la discrepancia de inmediato. La feria más amplia, que se desarrollará del 25 de junio al 10 de julio, incluirá exhibiciones, atracciones familiares, presentaciones musicales, sobrevuelos y más actividades.

Varios artistas como Bret Michaels, The Commodores y Martina McBride se retiraron la semana pasada, alegando que fueron engañados sobre el carácter no partidista del evento o que temían verse envueltos en una lucha política. McBride declaró en Instagram que se le presentó una oportunidad de actuar en un evento no partidista, pero que resultó ser engañoso.

Por otro lado, otros músicos como Flo Rida, Fab Morvan de Milli Vanilli y Vanilla Ice planean asistir. El representante de Vanilla Ice afirmó que el intérprete de "Ice Ice Baby" estaba orgulloso de ayudar a celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos. La iniciativa 250 se presenta como no partidista, pero fue lanzada por Trump el año pasado y está dirigida por un exdesignado del Departamento de Estado durante su primer mandato.

Trump, en sus redes, sugirió cancelar la celebración original y reemplazarla con un mitin de su movimiento "Hagamos grande a Estados Unidos otra vez"





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