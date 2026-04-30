Trump evalúa reducir la presencia militar de EE.UU. en Alemania tras críticas de Berlín

El presidente Donald Trump anunció que está considerando disminuir el número de tropas estadounidenses en Alemania, en respuesta a las críticas del canciller alemán Friedrich Merz sobre la estrategia de EE.UU. en las negociaciones con Irán. Esta medida podría tener repercusiones en la seguridad europea y la OTAN.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este miércoles en su red social Truth Social que está evaluando la posibilidad de reducir el número de tropas estadounidenses desplegadas en Alemania .

Esta declaración llega en un contexto de tensiones diplomáticas entre Washington y Berlín, especialmente después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, criticara la estrategia de Estados Unidos en las negociaciones con Irán, afirmando que la Administración estadounidense ha sido 'humillada' en el proceso. Trump, en respuesta, defendió la postura de su Gobierno y acusó a Merz de subestimar los esfuerzos diplomáticos y militares de Estados Unidos en la región.

Actualmente, Estados Unidos mantiene alrededor de 40 mil soldados en Alemania, lo que representa la mayor presencia militar estadounidense en Europa. Estas tropas están distribuidas en bases estratégicas como Ramstein y Stuttgart, que funcionan como centros clave para operaciones de mando, logística y respuesta rápida dentro de la OTAN. Según el Ejército de Estados Unidos en Europa y África (USAREUR-AF), este despliegue es fundamental para mantener la capacidad de disuasión y respuesta ante posibles amenazas en la región.

Las declaraciones de Trump sobre una posible reducción de tropas se producen en un momento en el que las relaciones entre Estados Unidos y Alemania enfrentan desafíos, no solo por el conflicto con Irán, sino también por diferencias en la política exterior y la seguridad europea. Mientras el Gobierno alemán ha expresado su preocupación por la falta de una estrategia clara de Estados Unidos en el conflicto con Irán, Trump ha insistido en que su Administración mantiene una postura firme y que los avances logrados en la contención del programa nuclear iraní son significativos.

Además, el presidente estadounidense ha criticado a los líderes europeos por no reconocer los esfuerzos de Washington en materia de seguridad global. La posible reducción de tropas en Alemania también podría tener implicaciones estratégicas para la OTAN, ya que el país es un pilar fundamental en la defensa colectiva de la alianza.

Expertos en seguridad han advertido que cualquier ajuste en el despliegue militar estadounidense en Europa podría afectar la estabilidad de la región y la capacidad de respuesta ante crisis internacionales. Por su parte, el Gobierno alemán ha señalado que mantendrá un diálogo estrecho con Estados Unidos para abordar estas cuestiones y buscar soluciones que garanticen la seguridad de ambos países y de la alianza atlántica





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