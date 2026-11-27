El presidente Donald Trump lanzó críticas a las cifras del PIB y exigió la deportación de somalíes en su mensaje de Acción de Gracias, mientras aborda el conflicto en Ucrania.

El presidente Donald Trump desató una nueva controversia durante su mensaje público por el Día de Acción de Gracias, donde exigió la investigación de supuestas manipulaciones en las cifras económicas previas a las elecciones y abogó por la expulsión masiva de ciudadanos somalíes de Estados Unidos. Estas declaraciones se realizaron en un momento de alta actividad en sus redes sociales y desde su residencia en Mar-a-Lago, donde también saludó a las tropas y abordó temas de política exterior.

Exigencias sobre economía y cifras del Pib

El mandatario cuestionó la metodología utilizada por la Oficina de Análisis Económico para publicar datos sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto (Pib) antes de las elecciones de medio término. Trump afirmó que el departamento de Comercio realizó declaraciones deliberadas al informar sobre cifras negativas en ese período, las cuales supuestamente favorecían a su campaña política en detrimento de sus oponentes.

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En respuesta a esta situación, el presidente anunció que utilizará nuevamente el veto presidencial para bloquear cualquier proyecto de ley impulsado por la oposición. Esta amenaza de veto se presenta como una herramienta directa para mantener el control legislativo y proteger las políticas económicas que considera beneficiosas para su mandato actual y su futura reelección.

Críticas a la Oficina de Análisis Económico

La Oficina de Análisis Económico ya había revisado al alza el crecimiento anualizado del tercer trimestre, ubicándolo en un 4.3%, una cifra superior al 3.43% que se había difundido inicialmente en octubre. A pesar de que la propia entidad indica que estas revisiones son rutinarias y que esperan nuevos análisis, Trump insistió en la idea de que los datos originales fueron presentados de manera engañosa para influir en el proceso electoral.

Esta postura refleja una tensión constante entre la administración presidencial y los organismos técnicos de estadística. Al acusar a la Oficina de Análisis Económico de falta de imparcialidad, el presidente busca desacreditar las métricas macroeconómicas que no coinciden con su narrativa política, lo que podría generar incertidumbre en los mercados y en la percepción pública sobre la salud económica real del país.

Postura sobre la deportación de ciudadanos somalíes

Dentro de su extenso mensaje, Trump defendió agresivamente su política de deportaciones y lanzó críticas directas hacia sus opositores políticos y medios de comunicación. En este contexto de seguridad nacional y control migratorio, el presidente solicitó públicamente la expulsión de Estados Unidos a todos los ciudadanos somalíes, una medida que genera debate sobre los derechos humanos y la eficacia de las políticas de inmigración masiva.

Esta demanda específica forma parte de una retórica más amplia contra lo que el presidente describe como amenazas internas. Al enfocarse en un grupo demográfico concreto como los somalíes, Trump busca consolidar su base electoral dentro del espectro conservador, presentando estas acciones como necesarias para la seguridad y el bienestar general de la nación estadounidense.

Diplomacia y el conflicto entre Rusia y Ucrania

Además de los asuntos internos, Trump dedicó parte de sus comentarios al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, mencionando su reciente encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin en China el pasado 19 de noviembre. Durante esa reunión, afirmó que exhortó a Putin a retirar toda agresión militar de Europa para lograr un acuerdo definitivo de paz, describiendo la situación actual como un baño de sangre en la zona.

El presidente estadounidense expresaba su expectativa de que Putin asista a la cumbre del G20, donde busca facilitar una negociación directa. Trump mencionó cifras de bajas en el conflicto, señalando que ambos bandos pierden miles de personas mensualmente, y argumentó que su intervención podría cerrar el trato debido a la enemistad entre los líderes de ambas naciones.

Por su parte, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski respondió indirectamente a estas dinámicas diplomáticas, declarando que Rusia ha recibido innumerables opciones para desescalar el conflicto pero ha elegido continuar con la guerra. Aunque Zelenski no mencionó explícitamente a Trump, su mensaje enfatiza la responsabilidad de Rusia en la prolongación del conflicto y la necesidad de elegir la paz por encima de la agresión militar actual.