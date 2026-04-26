Trump Exige la Finalización del Salón de Baile de la Casa Blanca Tras Incidente de Seguridad

Donald Trump insiste en la necesidad de completar la construcción del salón de baile en la Casa Blanca, argumentando que habría prevenido el incidente de seguridad ocurrido durante la cena de corresponsales. Critica la demanda judicial que ha paralizado el proyecto y afirma que la obra está por debajo del presupuesto y adelantada a lo previsto.

El expresidente Donald Trump ha demandado la conclusión inmediata de la construcción del controvertido salón de baile que ordenó edificar en la Casa Blanca , a raíz de la evacuación forzosa de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche, debido a la irrupción de un individuo armado.

En una publicación en su red social Truth Social, Trump enfatizó que el incidente, en el cual un agente del Servicio Secreto resultó herido dentro del perímetro de la residencia presidencial, justifica la necesidad de mantener suspendidas las obras del proyecto valorado en 400 millones de dólares. Trump argumentó que el incidente de seguridad es una clara demostración de la importancia de la protección proporcionada por las fuerzas armadas, el Servicio Secreto y las fuerzas del orden en los terrenos de la Casa Blanca.

Subrayó que la presencia de un salón de baile con altos estándares de seguridad habría prevenido la situación. El expresidente no escatimó críticas hacia la demanda judicial que ha paralizado el proyecto, calificándola de “ridícula” y señalando que fue interpuesta por una persona sin legitimación, específicamente una mujer que paseaba a su perro.

Recordó la orden del juez federal Richard Leon en marzo pasado, que suspendió las obras debido a la falta de aprobación del Congreso, un proceso legal que considera injustificado y perjudicial para la seguridad nacional. Trump detalló que el nuevo salón de baile, con una extensión de aproximadamente 8,000 metros cuadrados, ha sido diseñado con los más altos niveles de seguridad, eliminando la posibilidad de accesos no autorizados a través de habitaciones superiores o puntos vulnerables.

El diseño, según el expresidente, se enfoca en la prevención de intrusiones y la protección de los asistentes a eventos presidenciales. En relación con el incidente del sábado, Trump reveló que Cole Tomas Allen, el individuo de 31 años que intentó ingresar armado al evento de gala, era huésped del Hotel Washington Hilton, donde se celebraba la cena de corresponsales. La rápida respuesta del Servicio Secreto y la evacuación del presidente fueron cruciales para evitar un desenlace trágico.

Trump insistió en que un incidente de esta magnitud “nunca habría ocurrido” si el salón de baile de alta seguridad estuviera operativo. Además, el expresidente afirmó que la construcción, a pesar de los obstáculos legales, se encuentra “por debajo del presupuesto” y “sustancialmente adelantada a lo previsto”, lo que demuestra la eficiencia de su administración en la gestión de proyectos de infraestructura.

La controversia en torno al salón de baile se centra en la falta de aprobación del Congreso para la financiación del proyecto y las preocupaciones expresadas por grupos conservacionistas sobre el impacto ambiental y la alteración del paisaje histórico de la Casa Blanca. El grupo conservacionista que presentó la demanda argumenta que la construcción viola leyes federales de preservación histórica y que no se realizó una evaluación ambiental adecuada.

Trump, por su parte, defiende el proyecto como una inversión necesaria para mejorar la seguridad y la funcionalidad de la Casa Blanca, argumentando que el salón de baile proporcionará un espacio más adecuado y seguro para eventos presidenciales y recepciones diplomáticas. El expresidente ha reiterado su compromiso de completar el proyecto, a pesar de los desafíos legales y la oposición política, y ha prometido que el nuevo salón de baile se convertirá en un símbolo de la grandeza y la seguridad de Estados Unidos.

La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro del proyecto y la capacidad del gobierno para equilibrar las preocupaciones de seguridad con la preservación del patrimonio histórico y el cumplimiento de las leyes federales. La decisión final sobre la continuación o suspensión definitiva de la construcción recaerá en los tribunales y en el Congreso





AristeguiOnline / 🏆 43. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Casa Blanca Salón De Baile Seguridad Servicio Secreto Congreso Demanda Judicial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El rey Carlos III tomará el té con Donald Trump en la Casa BlancaLa visita del rey Carlos III a la Casa Blanca ocurre en un contexto de tensión política entre Estados Unidos e Inglaterra, después que el primer ministro, Keir Starmer, se negara a participar en las ofensivas contra Irán

Read more »

Donald Trump reaparece en redes tras tiroteo en la Casa Blanca: 'actuaron con valentía'Informó que, tras la detención del tirador, sugirió la continuación del evento, aunque aclaró que la resolución final recae estrictamente en las directrices de los equipos de seguridad

Read more »

Evacuan a Trump de cena de corresponsales de la Casa Blanca por presuntos disparosEl presidente y la primera dama, Donald y Melania Trump, celebraban la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Read more »

Trump sale resguardado de cena de corresponsales en la Casa Blanca tras presunto tiroteo“Vaya noche en Washington. El Servicio Secreto y las autoridades hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía”, escribió Trump en su red social.

Read more »

Evacuan a Trump de cena de corresponsables de la Casa Blanca tras reporte de detonacionesInformación preliminar

Read more »

VIDEO: Disparos en cena de corresponsales de la Casa Blanca; así protegió Servicio Secreto a TrumpEn una de las grabaciones compartidas en X, se observa cómo la gente se percata y comienza a agacharse

Read more »