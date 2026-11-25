Raymundo Riva Palacio revela que Donald Trump solicitó a Claudia Sheinbaum procesar a políticos mexicanos vinculados al crimen organizado, ampliando la demanda de seguridad bilateral.

El columnista mexicano Raymundo Riva Palacio afirmó que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría formulado una exigencia específica al presidente electo de México, Claudia Sheinbaum. Esta solicitud implica que las autoridades mexicanas deben detener y procesar a figuras políticas vinculadas con el crimen organizado, elevando el nivel de la cooperación bilateral más allá de las operaciones tradicionales de seguridad.

Demanda de procesar narcopolíticos mexicanos

Según el análisis de Riva Palacio, la presión estadounidense no se limita a la captura de líderes de los cárteles de la droga. El objetivo estratégico declarado por Trump incluye la investigación y el procesamiento de funcionarios públicos y políticos que presuntamente mantienen relaciones con organizaciones criminales. Este enfoque busca desarticular las redes de protección institucional que facilitan las operaciones delictivas.

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Riva Palacio escribió en su columna que Trump no desea que la cooperación se centre exclusivamente en los delincuentes de armas cortas. Por el contrario, busca escalar las acciones contra los criminales de cuello blanco, etiquetados específicamente como narcopolíticos. Desde esta perspectiva, la eventual captura de otros objetivos prioritarios del crimen organizado no sería suficiente para responder a las demandas de la administración estadounidense.

Antecedentes de negociación bilateral

El columnista recordó que Estados Unidos habría solicitado la entrega de políticos presuntamente relacionados con el narcotráfico hace aproximadamente 18 meses. Ante esta petición inicial, el Gobierno mexicano habría requerido que las autoridades norteamericanas presentaran pruebas concretas que respaldaran los señalamientos contra los funcionarios acusados.

Posteriormente, se habría establecido un intercambio donde Estados Unidos compartió con el Gobierno mexicano nombres de figuras políticas sobre las cuales dispone de información. Asimismo, se proporcionaron detalles sobre el tipo de evidencias que tendría Washington en su poder para fundamentar las acusaciones. Esta dinámica sugiere una fase de negociación legal y diplomática previa a cualquier acción conjunta.

Impacto en la gobernanza y próximas acciones

La presión incluye acciones concretas como la cancelación de visas a personas presuntamente relacionadas con organizaciones criminales. Riva Palacio mencionó específicamente al gobernador con licencia de Sinaloa, además de citar otros políticos cuya identidad no fue precisada en el reporte. Estas medidas buscan restringir la movilidad internacional de los suspectados y aumentar el costo político de sus actividades.

La estrategia estadounidense refleja una preocupación por la corrupción sistémica que permea las estructuras de poder locales. Al exigir la acción contra funcionarios, Trump busca asegurar que la seguridad fronteriza no se vea comprometida por la complicidad institucional. Este escenario plantea un desafío significativo para la nueva administración mexicana en la gestión de relaciones internacionales y la lucha interna contra la delincuencia organizada.