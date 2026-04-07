Trump felicita a la tripulación de la Artemis II tras el histórico sobrevuelo lunar y anuncia visita a la Casa Blanca

El expresidente Donald Trump conversó con los astronautas de la misión Artemis II, destacando su logro histórico al romper el récord de distancia lunar y anunciando una visita a la Casa Blanca para celebrar su éxito.

El expresidente Donald Trump conversó con la tripulación de la misión Artemis II tras su histórico sobrevuelo lunar , un hito que significó un nuevo récord de distancia para los seres humanos desde la Tierra. Durante la llamada, Trump expresó su orgullo y admiración por los astronautas, resaltando la magnitud del logro y su impacto en la nación. El mandatario, visiblemente entusiasmado, elogió la audacia de la misión y la importancia de la exploración espacial para el futuro de la humanidad.

Su conversación se centró en los detalles clave de la travesía, incluyendo momentos críticos y las observaciones científicas realizadas durante el vuelo. Trump no escatimó en elogios, calificando el evento como un momento histórico y destacando la admiración generalizada que generó.\Durante la conversación telefónica, Trump no solo expresó su admiración por los astronautas, sino que también ahondó en algunos aspectos específicos de la misión. Preguntó sobre la experiencia de la tripulación durante el periodo en que perdieron contacto con la Tierra, específicamente cuando se encontraban en la cara oculta de la Luna. El piloto Victor Glover compartió sus sentimientos en ese momento, relatando que elevó una “pequeña oración” y continuó cumpliendo con sus tareas de registro de datos científicos. Glover describió la experiencia como un periodo de intensa actividad y trabajo, a pesar de la desconexión. El comandante Reid Wiseman, por su parte, describió la jornada como única en su tipo, destacando los descubrimientos realizados durante el sobrevuelo. Wiseman señaló que observaron paisajes y fenómenos que ningún humano había presenciado antes, incluso durante las misiones Apolo, y que esto fue una experiencia trascendental para ellos. Enfatizó que esta misión refuerza la ambición de futuras exploraciones espaciales, como el proyecto de colonizar Marte.\Antes de finalizar la llamada, Trump reiteró su intención de recibir a los astronautas en la Casa Blanca una vez que concluya la misión. Expresó su deseo de obtener sus autógrafos, un gesto poco común en él, reconociendo el carácter excepcional de los logros de la tripulación. Trump enfatizó que todo el mundo está hablando de esta hazaña y manifestó su entusiasmo por celebrar sus logros en la Oficina Oval. Prometió una ceremonia en la Casa Blanca para honrar a los astronautas y celebrar su éxito. El expresidente dejó claro que consideraba este evento de gran importancia, destacando su impacto significativo a nivel global. Sus comentarios reflejaron su apoyo a la exploración espacial y su reconocimiento al coraje y dedicación de los astronautas de la misión Artemis II. La llamada terminó con una nota de celebración y anticipación, tanto para el regreso de la tripulación como para la ceremonia que les esperaba en Washington





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