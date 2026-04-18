Trump firma decreto para acelerar investigación de tratamientos psicodélicos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado un decreto destinado a agilizar la investigación médica y el acceso a tratamientos basados en sustancias psicodélicas, como la ibogaína, con el objetivo de tratar afecciones como el trastorno de estrés postraumático y la depresión.

El sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , promulgó un decreto con el objetivo de agilizar la investigación médica y el acceso a tratamientos que involucran sustancias psicodélicas. Esta directiva instruye a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) a priorizar la revisión de fármacos como la ibogaína.

Grupos de veteranos del ejército estadounidense han manifestado que esta sustancia posee el potencial de tratar el trastorno de estrés postraumático (TEPT), una afección que afecta a numerosos excombatientes. Durante un acto celebrado en el Despacho Oval, altos funcionarios del gobierno estadounidense explicaron que estas reformas buscan facilitar un camino para que estas sustancias, conocidas por sus efectos alucinógenos y que actualmente se encuentran en gran medida prohibidas, puedan ser reclasificadas en caso de que los ensayos clínicos demuestren su eficacia. El presidente Trump anunció, además, una inversión de 50 millones de dólares por parte de Estados Unidos para financiar la investigación federal sobre la ibogaína. El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ha sido un firme defensor de la incorporación de fármacos como la ibogaína como opciones de tratamiento alternativas para diversas afecciones de salud mental, incluyendo la depresión. Marty Makary, comisionado de la FDA, declaró el sábado que las decisiones relativas a la aprobación y reclasificación de estas drogas podrían materializarse tan pronto como este verano boreal, lo que subraya la urgencia con la que se está abordando este tema. La iniciativa presidencial marca un punto de inflexión significativo en la política de drogas de Estados Unidos, abriendo la puerta a exploraciones científicas que hasta hace poco eran impensables. La inclusión de la ibogaína en este decreto es particularmente relevante, dado su potencial terapéutico en el tratamiento de adicciones y trastornos de salud mental severos. Sin embargo, la naturaleza de estas sustancias, que incluyen efectos psicotrópicos pronunciados, exige una rigurosa supervisión y un marco regulatorio robusto para garantizar la seguridad de los pacientes y la integridad de la investigación. La FDA se enfrentará al desafío de equilibrar la necesidad de acelerar el acceso a tratamientos prometedores con la responsabilidad de proteger la salud pública, estableciendo protocolos claros para los ensayos clínicos, la dosificación y el seguimiento de los pacientes. La comunidad científica y las organizaciones de salud mental observan con gran interés esta evolución, esperando que conduzca a nuevas y efectivas terapias para afecciones que actualmente tienen opciones de tratamiento limitadas. La inversión de 50 millones de dólares en investigación federal es una señal clara del compromiso del gobierno en explorar estas vías terapéuticas, lo que podría generar un impulso sin precedentes para el campo de la psicofarmacología y la salud mental





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