Trump Impulsa la Investigación de Ibogaína y Psicoterapia con Orden Ejecutiva para Acelerar Ensayos y Aprobaciones

El presidente Trump firma una orden ejecutiva para agilizar la investigación y el acceso a psicodélicos como la ibogaína, con el objetivo de facilitar los primeros ensayos clínicos en humanos en Estados Unidos y acelerar la aprobación de tratamientos para afecciones de salud mental y adicciones. La medida, aunque sorprendente por los riesgos cardiovasculares de la ibogaína, cuenta con apoyo de veteranos, investigadores y figuras mediáticas, y se complementa con la emisión de vales de prioridad nacional por parte de la FDA para tratamientos psicodélicos.

La Casa Blanca ha dado un paso significativo para facilitar la investigación y el potencial acceso a la ibogaína, un compuesto psicodélico derivado de un arbusto de África Occidental, abriendo un camino sin precedentes hacia los primeros ensayos clínicos en humanos en Estados Unidos.

La decisión, impulsada por una orden ejecutiva firmada por el presidente Trump, ha generado sorpresa entre veteranos investigadores y defensores del campo psicodélico, principalmente debido a la conocida cardiotoxicidad de la ibogaína, que puede derivar en problemas cardíacos potencialmente mortales. Esta preocupación no es nueva; los Institutos Nacionales de Salud (NIH) habían financiado investigaciones sobre la sustancia en la década de 1990, pero detuvieron el trabajo debido a su toxicidad cardiovascular. Frederick Barrett, director del Centro de Investigación Psicodélica y de la Conciencia de Johns Hopkins, expresó la dificultad histórica de estudiar la ibogaína en Estados Unidos precisamente por este motivo. Sin embargo, Barrett señaló que si la nueva orden ejecutiva facilita la investigación científica objetiva, se podría avanzar en la comprensión de si la ibogaína ofrece ventajas terapéuticas superiores a otros psicodélicos. El presidente Trump, tras firmar la orden ejecutiva, declaró que su directiva garantizará que las personas que sufren síntomas debilitantes tengan la oportunidad de recuperar sus vidas y alcanzar una mayor felicidad, acelerando drásticamente el acceso a tratamientos potenciales. La medida responde a la creencia de organizaciones de veteranos y defensores de los psicodélicos sobre el gran potencial de la ibogaína para tratar afecciones complejas como el trastorno de estrés postraumático (TEPT) y la adicción a los opioides. El anuncio del mandatario llega tras promesas previas del Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y otros funcionarios de la administración para facilitar el acceso a psicodélicos para uso médico, un tema que ha encontrado un inusual consenso bipartidista. En el evento de la firma estuvieron presentes figuras clave como el podcaster conservador Joe Rogan y Marcus Luttrell, ex Navy SEAL, quienes han sido defensores de estos tratamientos. Rogan relató haber enviado información sobre la ibogaína a Trump vía mensaje de texto, a lo que el presidente respondió con un compromiso de acelerar su aprobación si los resultados eran prometedores. Luttrell enfatizó el impacto positivo que la ibogaína ha tenido en su vida y su potencial para salvar muchas otras. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitirá la próxima semana vales de prioridad nacional para tres psicodélicos, lo que, según el comisionado Marty Makary, permitirá una aprobación acelerada de fármacos que apoyen las prioridades nacionales, reduciendo los tiempos de revisión de meses a semanas. Esta es la primera vez que la FDA ofrece esta vía expedita para psicodélicos. Si bien ningún psicodélico ha sido aprobado aún en Estados Unidos, varios, como la psilocibina, el MDMA y el LSD, se encuentran en fases avanzadas de ensayo clínico para diversas condiciones de salud mental. Estos compuestos, al igual que la ibogaína, están actualmente clasificados como sustancias de la Lista I, lo que limita su uso y investigación. No obstante, dos estados, Oregón y Colorado, ya han legalizado la terapia con psilocibina. La ibogaína tiene una larga historia de uso en ceremonias religiosas por parte de la etnia Bwiti en países africanos como Gabón. En los últimos años, veteranos estadounidenses han reportado beneficios tras someterse a tratamientos con ibogaína en clínicas de México. El respaldo de estos grupos y del exgobernador de Texas, Rick Perry, impulsó la aprobación de una ley el año pasado que destina 50 millones de dólares a la investigación de la ibogaína en dicho estado, sentando un precedente para la investigación y el futuro acceso a esta sustancia. La orden ejecutiva firmada por el presidente Trump marca un punto de inflexión en la investigación de psicodélicos en Estados Unidos, particularmente en lo referente a la ibogaína. A pesar de los riesgos inherentes y las advertencias médicas históricas, el impulso político busca superar los obstáculos regulatorios y científicos para explorar su potencial terapéutico. La iniciativa subraya un creciente reconocimiento de que estas sustancias, tradicionalmente marginadas, podrían ofrecer soluciones innovadoras para afecciones de salud mental y adicciones que hasta ahora han demostrado ser difíciles de tratar con métodos convencionales. El enfoque en acelerar la investigación y la aprobación mediante vías expedita, como los vales de prioridad nacional de la FDA, refleja una estrategia ambiciosa para traducir el potencial prometedor de estos compuestos en tratamientos accesibles para la población. La inclusión de voces influyentes y la atención mediática generada por el evento en la Casa Blanca sugieren que la discusión sobre la medicina psicodélica ha alcanzado un nuevo nivel de visibilidad y apoyo político, abriendo la puerta a futuras innovaciones en el campo de la salud mental





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