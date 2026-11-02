Trump incluido en lista de RSF por ataques a la libertad de prensa

Reporteros Sin Fronteras ubica a Trump en su lista de Depredadores de la Libertad de Prensa 2026 por restringir al periodismo.

Reporteros Sin Fronteras incluyó al presidente Donald Trump en la lista de Depredadores de la libertad de prensa 2026. La organización basó esta decisión en los constantes ataques de Trump para reducir el periodismo a mera comunicación política. Asimismo, la ONG señaló las numerosas restricciones impuestas a los profesionales de la información durante su gestión. Este anuncio se realizó en el marco del Día Internacional contra la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. La fecha de celebración de este recordatorio global es el 2 de noviembre de cada año.

Ataques físicos y restricciones periodísticas

La organización no gubernamental publicó su lista anual de 2026 este lunes. En ella figuran 33 depredadores de la prensa a nivel mundial. Todos ellos comparten un claro odio hacia el periodismo libre y independiente. Sus métodos de ataque difieren, pero sus objetivos coinciden en silenciar voces independientes. Buscan pisotear el derecho fundamental de la sociedad a la información veraz.

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Según Reporteros Sin Fronteras, los mecanismos utilizados son variados y agresivos. Incluyen asesinatos, encarcelamientos injustos y campañas sistemáticas de descrédito. También emplean propaganda oficial y el uso de ejércitos de trolls digitales. El fin último de estas acciones es imponer el silencio mediático total. En el caso de Trump, los ataques superan la retórica para volverse físicos.

Contexto global y otros líderes incluidos

Trump comparte esta lista con dirigentes que ya figuraban en ediciones anteriores. Vladímir Putin, presidente de Rusia, continúa en la lista por su postura antilibertad. Daniel Ortega de Nicaragua y su esposa Rosa Murillo también son señalados. Alexandr Lukashenko, presidente de Bielorrusia, completa el grupo de mandatarios.

Estos líderes han seguido utilizando el aparato del Estado para amordazar a los medios. La ONG subraya que las restricciones físicas a los periodistas han aumentado significativamente. Estados Unidos ha bajado siete puestos en un año en la clasificación de libertad de prensa. El país se ubica actualmente en la poco honrosa posición número 64.

Grupos armados y gigantes tecnológicos

Entre los depredadores figuran fuerzas no estatales y corporaciones tecnológicas. Las Fuerzas Armadas de Israel y el Partido Comunista Chino están incluidos. Los cárteles del narcotráfico mexicano generan un clima de terror en su país. Casi un periodista es asesinado cada mes por crimen organizado en México.

En el ámbito económico, RSF señala a gigantes tecnológicos estadounidenses. Alphabet, propietaria de Google, y Meta, propietaria de Facebook y WhatsApp, son citados. Elon Musk también es incluido como depredador por propiciar la desinformación. Utiliza su red social X para propagar odio hacia los periodistas.

La organización destaca que estas acciones obstaculizan la libertad de información. Algunos depredadores han sido retirados de la lista reciente. El caso de Alí Jamenei, fallecido en un ataque, y el depuesto Nicolás Maduro han salido. La lista de 2026 refleja la presión constante contra la libertad de expresión.