Trump insiste en que cualquier acuerdo de paz con Irán debe respetar líneas rojas estadounidenses

El presidente Donald Trump declaró que solo firmará un pacto de paz con Irán si cumple con las condiciones que el Gobierno blanco considera imprescindibles para proteger a Estados Unidos y sus intereses estratégicos. La noticia también resume las reacciones de los funcionarios iraníes y la postura de la diplomacia americana y de la región en medio de las tensiones que persisten en el mar de Ormuz y el conflicto con Israel y el Líbano.

El presidente Donald Trump ha reiterado una vez más que solo firmará un acuerdo de paz con Irán si este respeta las líneas rojas que él considera esenciales para la seguridad y los intereses de Estados Unidos.

Dichas líneas rojas, que incluyen la eliminación de armas nucleares iraníes, el cumplimiento de las sanciones y la retirada de minas en el estrecho de Ormuz, son las que se menciona en la declaración de un funcionario de la Casa Blanca, citado bajo condición de anonimato, durante una reunión de gabinete en Washington 27 de mayo de 2026. La misma reunión estuvo marcada por la intención de Trump de consolidar condiciones que, según él, salvaguardarían la soberanía estadounidense y evitaban una escalada militar no deseada.

El funcionario enfatizó que la Casa Blanca solo aceptará un tratado validado por el Congreso y que participe en la supervisión doble de los mecanismos de verificación nuclear, todo con el fin de garantizar que Irán no mantenga armas nucleares en secreto ni en desenlace de la administración. En la propuesta presidencial, se menciona la eliminación de minas en el estrecho de Ormuz y el fin a los bloqueos de puertos iraníes, a la vez que la administración estadounidense se comprometía a levantar un bloqueo paralelo que afecta la exportación de bauxita y naftalina iraní.

La declaración de Trump vio reflejada también su expectativa de una retirada conjunta de uranio enriquecido por acuerdos de desarme, lo que calificó de "intercambio de mutuamente beneficio".

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