Trump Intensifica la Presión sobre Irán con Amenazas de Bloqueo Prolongado

El presidente Trump exige a Irán que llegue a un acuerdo y considera un bloqueo de sus puertos para forzar la negociación, mientras la situación interna iraní se complica y los precios del petróleo aumentan.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , ha intensificado la presión sobre Irán , instándole a llegar a un acuerdo y amenazando con un bloqueo prolongado de sus puertos.

Esta escalada se produce tras días de estancamiento en las negociaciones para poner fin al conflicto, que ha causado miles de muertos, perturbado los mercados energéticos y las rutas comerciales globales. Trump, a través de su plataforma Truth Social, ha reiterado su postura de que Irán no debe poseer armas nucleares y ha criticado la falta de acuerdo.

La administración estadounidense está considerando un bloqueo económico más severo, incluyendo la restricción de las exportaciones de petróleo iraní, como una forma de forzar a Teherán a ceder. Irán, por su parte, busca reconocimiento por parte de la comunidad internacional de su derecho a enriquecer uranio con fines pacíficos y civiles, y ha afirmado que puede resistir un bloqueo utilizando rutas comerciales alternativas.

La situación se complica aún más por la reciente muerte de figuras clave en el liderazgo iraní, lo que podría endurecer su posición negociadora. La posibilidad de que Trump declare una victoria unilateral en el conflicto está siendo analizada por las agencias de inteligencia estadounidenses, evaluando la posible respuesta de Irán.

El conflicto, iniciado el 28 de febrero, ha visto a Irán bloquear el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el suministro energético mundial, mientras que Estados Unidos ha comenzado a bloquear buques iraníes. La incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones y la amenaza de un bloqueo prolongado han provocado un aumento en los precios del petróleo y preocupaciones sobre la estabilidad económica global.

La propuesta iraní de suspender el debate sobre su programa nuclear hasta que el conflicto termine no ha sido aceptada por Trump, quien insiste en abordar esta cuestión desde el principio. La cancelación de la visita del enviado especial estadounidense Steve Witkoff y de su yerno Jared Kushner a Pakistán, un país mediador, ha contribuido a la desvanecimiento de las esperanzas de una resolución rápida.

La creciente presión interna sobre Trump, reflejada en una caída de su índice de aprobación, añade otra capa de complejidad a la situación. El Banco Mundial ha pronosticado un aumento significativo en los precios de la energía si las interrupciones causadas por el conflicto persisten. La imagen compartida por Trump en Truth Social, mostrando una versión simulada de sí mismo con un arma, simboliza su postura intransigente y su disposición a utilizar la fuerza para lograr sus objetivos.

La dinámica interna en Irán, con el ascenso de figuras más radicales al poder tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei, también influye en la postura negociadora del país. La combinación de factores políticos, económicos y militares hace que la resolución del conflicto sea cada vez más difícil y aumenta el riesgo de una escalada aún mayor





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