Trump justifica ataque a Irán y pacta con demócratas tras revés electoral

El expresidente Trump defendió su decisión militar contra Irán y anunció aperturas legislativas con los demócratas tras las midterms, asegurando que la acción fue necesaria para frenar el programa nuclear teheraní.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido públicamente que el malestar ciudadanodebido a la intervención militar en Irán y al incremento de los precios de los carburantes influyó negativamente en las elecciones de mitad de mandato (midterms) celebradas el pasado martes. Durante una entrevista concedida al programa '60 Minutes' de la cadena estadounidense CBS, el mandatario reflexionó sobre el contexto social en el que se desarrollaron los comicios, admitiendo que una parte significativa del país mostraba su descontento frente a la guerra y al encarecimiento del combustible.

Defensa de la intervención contra Irán

Trump justifica su decisión de autorizar las operaciones militares en Medio Oriente argumentando la necesidad imperiosa de frenar el programa nuclear iraní. El líder republicano señaló que, aunque la medida pueda no considerarse ideal para el presente o el futuro inmediato, él sintió la obligación de hacer lo correcto para el país en aquellos momentos críticos. Esta postura busca reafirmar su legado de seguridad nacional frente a las críticas recibidas por el costo humano y económico de la campaña.

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Según las declaraciones de Trump, las fuerzas estadounidenses han "ganado" el conflicto tras haber destruido la capacidad naval y aérea de Teherán, así como su infraestructura nuclear. Por esta razón, el expresidente descarta por ahora escalar el conflicto, presentando la operación como un éxito táctico completado que neutralizó la amenaza existente sin requerir una expansión bélica adicional en la región.

Aceptación del revés electoral en el Congreso

Pese al revés electoral que otorgó a los demócratas una sólida mayoría en ambas cámaras del Congreso, Trump se mostró reflexivo sobre la situación política interna. El expresidente defendió una vez más que su nombre no estaba en la boleta electoral durante las midterms, aclarando que, de haber competido directamente, los resultados podrían haber sido diferentes. Esta distinción es fundamental para su narrativa de que la derrota democrática no refleja necesariamente un rechazo a su liderazgo personal, sino a las consecuencias específicas de sus políticas recientes.

Respecto a la política interior y la gestión migratoria, el jefe del Ejecutivo estadounidense sugirió por primera vez que la política de deportaciones de su administración anterior fue complicada y que acabó perjudicando electoralmente a su formación al impactar sobre trabajadores asentados en el país. Este reconocimiento marca un punto de inflexión en su discurso interno, donde antes se mostraba inflexible, admitiendo ahora que las medidas duras tuvieron un costo político inesperado en sectores clave del electorado.

Negociaciones con la mayoría demócrata

En este sentido, Trump se mostró abierto a negociar con la nueva mayoría demócrata en el Congreso un acuerdo legislativo para gestionar los asuntos pendientes de su mandato. El expresidente se ha comprometido a pausar los ataques verbales hacia la oposición si ello facilita el consenso y permite avanzar en la agenda legislativa. Esta estrategia de apaciguamiento retórico busca estabilizar la relación con el otro brazo del gobierno y evitar una parálisis total durante el período restante de su presidencia.

Trump también confirmó que concederá indultos "a colaboradores y cargos de su Administración" antes de concluir su mandato, con el objetivo de evitar que sean sometidos a persecuciones judiciales tras su salida de la Casa Blanca. Esta medida preventiva es parte de su plan para asegurar la protección legal de su equipo cercano y protegerse a sí mismo de posibles acciones legales que podrían surgir en el futuro post-presidencial.

Legado MAGA y avistamientos de ovnis

El expresidente también habló sobre los ovnis y la sostenibilidad de su movimiento. En un momento de la conversación, señaló que aunque no suele "creer en estas cosas", se reunió con pilotos de la Fuerza Aérea, quienes le contaron que "hay algo allá afuera", mientras pilotaban un F-22 y enfrentaban situaciones inexplicables. Trump se mostró cauto acerca de un respaldo oficial a un candidato republicano para las elecciones presidenciales de 2028, destacando que el movimiento 'Make America Great Again' (MAGA) sobrevivirá a su liderazgo personal por tratarse de una filosofía basada en el "sentido común".

Sobre la sucesión en el Departamento de Estado, Trump alabó el desempeño del secretario de Estado, a quien considera una opción destacada pero no la única. El mandatario evitó dar otros nombres propios, apuntando también a la existencia de "excelentes senadores" que podrían asumir roles clave en la nueva configuración diplomática. Esta reserva en sus declaraciones deja la puerta abierta a cambios en el gabinete antes de su partida final.