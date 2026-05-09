Trump, la Estrategia del Poder y el Destino de América Latina y México

Un análisis exhaustivo sobre la dualidad de la política exterior de Donald Trump, examinando la tensión entre el aislacionismo y la proyección de fuerza, y su impacto directo en la seguridad regional y la credibilidad global.

La comprensión de la figura de Donald Trump en el escenario internacional representa uno de los desafíos más complejos para los analistas contemporáneos, debido a que su comportamiento parece oscilar entre la imprevisibilidad total y una estrategia rígidamente calculada.

A primera vista, sus virajes resultan dramáticos y desconcertantes: puede pasar de atacar ferozmente a un mandatario a halagarlo públicamente en cuestión de horas, o alternar entre la eliminación y el restablecimiento del apoyo militar en regiones críticas como Ucrania. Este patrón ha llevado a algunos críticos a acuñar el término TACO, sugiriendo que Trump siempre termina retrocediendo en sus amenazas.

Sin embargo, un análisis más profundo de su gestión revela que esta percepción es incompleta. El mandatario ha demostrado una capacidad real y contundente para ejecutar sus advertencias, como se evidenció en el abandono del pacto nuclear con Irán, los ataques contra el régimen de Assad en Siria o la ejecución del general Soleimani. Estas acciones subrayan que, aunque sus palabras puedan parecer erráticas, su capacidad de despliegue de fuerza es tangible y decidida.

Para descifrar la lógica detrás de estas acciones, es fundamental entender el dilema interno que define su visión del mundo: la tensión constante entre la doctrina de America First y la filosofía de Peace Through Strength. Por un lado, Trump abraza un aislacionismo pragmático que busca alejar a los Estados Unidos de conflictos extranjeros costosos, interminables y percibidos como ajenos a los intereses nacionales.

Por otro lado, siente la imperiosa necesidad de proyectar una imagen de poder absoluto y determinación inquebrantable. Es como si tuviera dos voces contradictorias guiando sus pasos; una que le insta a limitar las operaciones militares para evitar caer en trampas geopolíticas, y otra que le exige enviar mensajes de dominio para que el mundo reconozca la hegemonía estadounidense.

El resultado de este conflicto interno suele manifestarse en ataques quirúrgicos y represalias rápidas que son contundentes pero acotadas en el tiempo, evitando así las guerras eternas que tanto critica, pero logrando el efecto psicológico de intimidación necesario. En el contexto del hemisferio occidental, esta estrategia se traduce en una prioridad absoluta: la seguridad fronteriza.

Para Trump y una parte significativa de su base electoral, el control de las fronteras no es solo una cuestión de migración, sino un pilar de la seguridad nacional que abarca el combate al narcotráfico, especialmente la crisis del fentanilo, y la imposición del orden legal. Bajo su óptica, el concepto de seguridad fronteriza se ha expandido para abarcar a toda América Latina, posicionando a los Estados Unidos no solo como una potencia de influencia, sino como el garante único de la estabilidad en la región.

La reciente designación de los cárteles como organizaciones terroristas y el uso del término narcoterrorismo son ejemplos claros de cómo Trump busca legitimar el uso de la fuerza militar en suelo extranjero para resolver problemas internos de seguridad, transformando la lucha contra el crimen organizado en una operación de seguridad global. Finalmente, es crucial reconocer que para Trump, el resultado tangible de una acción es a menudo secundario frente al mensaje de poder que dicha acción transmite a diversas audiencias globales.

En un mundo donde el orden multilateral basado en reglas y leyes internacionales se encuentra en un proceso de erosión acelerada, Trump se percibe a sí mismo como un líder empoderado y libre de los contrapesos tradicionales. Por ello, sus acciones en Venezuela o Irán no deben leerse únicamente como conflictos bilaterales, sino como señales enviadas a otros actores globales sobre su disposición a actuar unilateralmente.

Aunque no todas sus estrategias han sido exitosas, como ocurrió con la guerra comercial y los aranceles contra China donde tuvo que recular, su enfoque sigue basándose en la premisa de que la determinación y la fuerza son las únicas monedas de cambio válidas en la geopolítica actual. América Latina y México se encuentran, por lo tanto, en una posición vulnerable, obligados a navegar entre la imprevisibilidad de sus declaraciones y la realidad de sus capacidades operativas





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