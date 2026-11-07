Trump oferta a Dana White como secretario de prensa de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump invita al CEO de la UFC, Dana White, a asumir la secretaría de prensa. Conoce los detalles, requisitos y la reacción del empresario.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido una propuesta inusual a través de su red social Truth Social al invitar formalmente al empresario Dana White, director ejecutivo de la Ultimate Fighting Championship ( UFC), para que ocupe el cargo de secretario de prensa de la Casa Blanca. En su mensaje, el mandatario estadounidense describió al líder deportivo como un "luchador y guerrero", justificando su solicitud por la necesidad urgente de contar con figuras capaces de defender a su gobierno de lo que él ha categorizado públicamente como la "izquierda lunática".

La solicitud trasciende la nominación de un único individuo, ya que Trump ha planteado explicitamente que White integre a varios de sus peores combatientes en el equipo de trabajo. Entre las figuras destacadas para servir como asistentes se encuentran Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier y Amanda Nunes, consolidando una estrategia de comunicación que mezcla el mundo del deporte de combate con la política federal.

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Detalles de la nominación y requisitos

En su publicación, Donald Trump afirmó categóricamente que Dana White sería un secretario de prensa "como ningún otro", resaltando las cualidades únicas que el empresario aporta al escenario público. La dinámica propuesta implica una transformación radical en la estructura tradicional de la prensa ejecutiva, donde las responsabilidades comunicacionales no recaerían únicamente en periodistas, sino en personalidades con un perfil atlético y comercial distintivo.

El mandatario no dejó lugar a dudas sobre su expectativa inmediata, concluyendo su mensaje con una invitación directa y personal: "Dana, por favor, acepta el puesto". Esta comunicación refleja la intención de utilizar el enorme capital mediático y la base de seguidores de la UFC para contrarrestar las críticas políticas, alineando la disciplina del deporte con la narrativa gubernamental.

Reacción de Dana White y veracidad

Tras la publicación oficial, Dana White respondió a través de su cuenta de Instagram compartiendo una imagen en la que aparece detrás del atril de la sala de prensa de la Casa Blanca. Acompañó esta fotografía con el texto en inglés "On to the next chapter", lo que ha sido interpretado por muchos como una referencia al siguiente paso en su carrera. Sin embargo, es fundamental precisar que esta publicación no constituye una confirmación formal ni hay un nombramiento oficial que indique que vaya a asumir el cargo en el equipo de comunicación.

Hasta el momento, no se ha confirmado que Dana White haya aceptado definitivamente la propuesta, ni existe documentación pública que valide su incorporación inmediata. La imagen circulates sugiere un interés o una preparación, pero legal y administrativamente, el puesto sigue abierto y la posición del empresario no ha sido ratificada por las autoridades correspondientes.

Historial de la relación y contexto

La conexión entre Donald Trump y Dana White no es un fenómeno reciente, ya que ambos mantienen una amistad pública que se remonta a varios años atrás. El empresario de las artes marciales mixtas ha respaldado al mandatario en distintos momentos de su trayectoria política, participando activamente en eventos y actividades que vinculan ambas esferas de influencia.

Un hito notable en esta colaboración ocurrió en junio de 2026, cuando la UFC celebró un evento oficial en los terrenos de la Casa Blanca. Esta acción formaba parte de las actividades conmemorativas por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, evidenciando la proximidad institucional que existe entre la organización deportiva y la administración actual.

Impacto y próximos pasos

Si bien la aceptación no está confirmada, la propuesta marca un momento significativo en la intersección entre el entretenimiento deportivo y la política estadounidense. La posible incorporación de figuras como Khabib Nurmagomedov o Amanda Nunes a roles de asesores en la Casa Blanca generaría un precedente sin precedentes en la historia de la comunicación gubernamental.

Los observadores esperan a ver si la respuesta de Dana White se concreta en una decisión final o si se mantiene en el terreno de la especulación mediática. Mientras tanto, la administración de Trump sigue utilizando su plataforma para explorar nuevas dinámicas de poder y comunicación, invitando a líderes de industrias no tradicionales a participar directamente en la defensa de su agenda.