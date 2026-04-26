Trump ofrecerá rueda de prensa tras tiroteo en cena de corresponsales

El presidente Trump dará explicaciones sobre el incidente armado ocurrido durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que provocó su evacuación y la detención de un sospechoso.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , comparecerá ante la prensa este sábado en la Casa Blanca para ofrecer detalles sobre el incidente armado que tuvo lugar durante la cena anual de corresponsales en Washington D.C.

Este suceso, que provocó la evacuación inmediata del presidente y la primera dama, Melania Trump, así como de varios miembros clave de su administración, culminó con la detención de un individuo sospechoso de ser el autor de los disparos. La noticia fue confirmada por Weijia Jang, presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) y periodista de CBS, quien se encontraba sentada cerca del presidente en la mesa principal del evento.

El incidente se desencadenó cuando se escucharon entre tres y cuatro detonaciones en las inmediaciones del hotel Hilton de Washington, sede de la tradicional cena de la WHCA. Afortunadamente, los disparos se originaron fuera del salón de baile donde se desarrollaba la cena, según el testimonio de un periodista de la agencia EFE presente en el lugar.

El Servicio Secreto, responsable de la seguridad presidencial, informó que tanto el presidente Trump como los demás altos funcionarios se encuentran en buen estado. Actualmente, se encuentra en curso una investigación conjunta con la Policía Metropolitana de Washington para esclarecer las circunstancias del incidente y determinar los motivos del atacante. El Servicio Secreto ha confirmado la detención de un individuo relacionado con el tiroteo en uno de los puntos de control de seguridad del hotel.

El presidente Trump reaccionó rápidamente al incidente, utilizando sus redes sociales para expresar su agradecimiento a las fuerzas del orden por su rápida y valiente actuación. En un mensaje publicado, describió la noche como “memorable” y elogió el trabajo del Servicio Secreto y la policía. Las imágenes televisivas captaron el momento de la conmoción durante la cena, cuando el mentalista Oz Pearlman, contratado para entretener a los asistentes, interactuaba con el presidente y la primera dama.

La reacción de Melania Trump, quien exclamó “¡¿Qué ha pasado?! ” al escuchar los disparos, reflejó la sorpresa y el temor que se apoderaron de los presentes. Inmediatamente después, el personal de seguridad presidencial evacuó a la mesa principal a un lugar seguro, mientras que agentes del Servicio Secreto, equipados con rifles de asalto, se desplegaron en el salón de baile, instando a todos los asistentes a buscar refugio.

Esta cena de la WHCA marcó la primera asistencia de Trump como presidente, ya que previamente había decidido boicotear el evento durante su primer mandato y también el año pasado, tras su regreso a la Casa Blanca en noviembre de 2024. La seguridad se ha reforzado en la Casa Blanca y en eventos presidenciales a raíz de este incidente, y se espera una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad para prevenir futuros incidentes similares.

La investigación continúa para determinar la identidad del detenido y sus posibles conexiones con grupos extremistas o individuos con antecedentes violentos. El incidente ha generado preocupación en Washington D.C. y ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los eventos públicos de alto perfil a posibles ataques. Se espera que el presidente Trump ofrezca más detalles sobre la investigación y las medidas que se tomarán para garantizar la seguridad en futuros eventos durante su rueda de prensa del sábado





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