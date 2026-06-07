Trump pide calma tras ataque de Irán a Israel y llama a Netanyahu para evitar contraataque

El presidente de EE.UU. insta a Irán a volver a la mesa de negociaciones y critica el bombardeo israelí en Beirut, mientras busca un acuerdo para poner fin a la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , declaró que los ataques con misiles lanzados por Irán contra Israel la noche del domingo no contribuirán a las negociaciones para poner fin a la guerra en la región, que ya lleva 100 días.

En una entrevista con Fox News, Trump instó a Teherán a cesar las hostilidades y regresar al diálogo. Lo que le sugeriría a Irán: Ya disparaste tus misiles, es suficiente. Vuelve a la mesa y haz un trato, afirmó el mandatario, quien también pidió a las partes que se calmen.

El lanzamiento de misiles iraníes fue una respuesta directa al bombardeo israelí del sur de Beirut, un área considerada línea roja para Teherán por ser un bastión de sus aliados de Hezbolá en Líbano. Horas antes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó el ataque a pesar de que Trump le había solicitado expresamente que no violara el alto el fuego entre Israel y Líbano, auspiciado por Washington.

El Ejército israelí afirmó haber interceptado con éxito todos los misiles iraníes hasta el momento, mientras que el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, publicó en X: Teherán debería arder esta noche. Como medida preventiva ante la reanudación de los ataques, el gobierno israelí canceló todas las actividades educativas presenciales y restringió las reuniones.

Según un comunicado del Comando del Frente Interno, se permiten reuniones de hasta 200 personas al aire libre y hasta 500 en interiores, siempre que se pueda acceder a un refugio dentro del tiempo disponible. Las playas permanecen cerradas al público. La escalada ocurre mientras Trump busca alcanzar un acuerdo definitivo con Irán para terminar la guerra. En declaraciones al medio Axios, el presidente estadounidense reveló que llamará a Netanyahu para pedirle que no contraataque.

Voy a llamar a Bibi ahora mismo y decirle que no contraataque. Cada uno de ellos tuvo su diversión. Israel tuvo su bombardeo, e Irán tuvo el suyo. No necesitamos otro, manifestó Trump al reportero Barak Ravid.

Pese a los ataques de Irán, que violaron el alto el fuego alcanzado con Estados Unidos en abril pasado, Trump insistió en su deseo de alcanzar un acuerdo con Teherán. Estamos muy cerca de un acuerdo final con Irán. Va a ser un buen acuerdo. No quiero que explote por lo que está pasando ahora, comentó.

Trump también criticó el bombardeo israelí en los suburbios del sur de Beirut, aunque no detalló su postura. Espero que Israel no contraataque. Si Bibi contraataca, va a seguir sucediendo como en los últimos 47 años, o los últimos 3000 años, agregó. La comunidad internacional observa con preocupación el recrudecimiento del conflicto, que amenaza con desestabilizar aún más Oriente Medio.

Mientras tanto, los ciudadanos israelíes se preparan para posibles nuevos ataques, y las fuerzas de defensa permanecen en alerta máxima





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