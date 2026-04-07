Trump predice la posible destrucción de Irán y fija ultimátum para la reapertura del Estrecho de Ormuz

Donald Trump lanza una advertencia apocalíptica sobre Irán, pronosticando la posible desaparición de una civilización y estableciendo un plazo para la reapertura del Estrecho de Ormuz. El ex presidente amenaza con acciones militares si Irán no cede.

A pocas horas de que expire el ultimátum para que Irán reabra el Estrecho de Ormuz, Donald Trump ha lanzado una advertencia apocalíptica. El ex presidente de Estados Unidos pronosticó la posible aniquilación de una civilización entera, describiendo la situación con palabras dramáticas y llenas de incertidumbre. En su plataforma de redes sociales, Truth, Trump expresó: Esta noche, probablemente, una civilización entera morirá para no volver jamás. No deseo que esto suceda, pero es muy probable.

Sin embargo, ante el posible cambio de régimen total, donde mentes más astutas y menos extremistas puedan tomar las riendas, existe la remota esperanza de un desenlace revolucionario y positivo. Esta declaración refleja una tensión palpable y una especulación sobre las consecuencias de la postura iraní en relación con el Estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el comercio global. La retórica de Trump, conocida por su estilo directo y a veces controversial, añade una capa adicional de incertidumbre a una situación ya delicada, dejando al mundo en vilo ante la inminencia de posibles acciones militares o negociaciones de último minuto. La preocupación es latente, pues el tiempo se agota y las posturas parecen irreconciliables. \Trump también anticipó un punto de inflexión histórico, señalando el fin de 47 años de lo que describe como muerte, extorsión y corrupción en Irán. Según sus palabras, el martes sería testigo del fin de un ciclo oscuro que ha afectado al país persa durante casi medio siglo. Quién sabe, descubriremos esta noche uno de los momentos más cruciales en la extensa y compleja historia mundial, afirmó. Cuarenta y siete años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán! La declaración de Trump sugiere que el martes se presenta como un momento decisivo, un punto de quiebre donde el destino de Irán y posiblemente de la región, se definirá. El ex presidente ha utilizado un lenguaje apocalíptico para describir la situación, lo que añade dramatismo a la ya tensa situación geopolítica. Es evidente que Trump considera el comportamiento de Irán como una amenaza seria, atribuyendo las políticas del gobierno iraní a un historial de acciones perjudiciales. \Además de las predicciones y los juicios de valor, Trump ha dejado claro que la paciencia ha llegado a su límite. Amenazó con bombardear todas las centrales eléctricas y puentes de Irán si Teherán no cede antes de las 8 p.m., hora del Este de Estados Unidos, y permite la completa reapertura del tráfico marítimo a través del estratégico Estrecho de Ormuz. Todo el país podría ser eliminado en una noche, advirtió. Aunque Trump ha extendido en ocasiones anteriores los plazos, esta vez lo ha presentado como definitivo, afirmando que Irán ha tenido suficiente tiempo para reconsiderar su postura. Les damos de plazo hasta las 8 p.m. hora del este, y después de eso, no tendrán puentes, dijo Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca el lunes. No tendrán centrales eléctricas. La postura de Trump plantea un dilema de consecuencias trascendentales. La amenaza de ataque militar, por otra parte, agrava aún más la tensión en una región ya inestable. La comunidad internacional observa con preocupación, pues cualquier movimiento podría desatar una serie de acontecimientos con un impacto global significativo





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