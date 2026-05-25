Trump proposes immediate delivery of enriched uranium to US for destruction or disposal in Iran

President Trump has expressed concern about the highly enriched uranium in Iran's possession and has proposed the immediate delivery of this material to the US for destruction or disposal in Iran, preferably in coordination with the Islamic Republic. The proposal comes amid intensified US-Iran contacts and negotiations for an agreement to end the war. The agreement is expected to include the reopening of the Strait of Hormuz and the lifting of sanctions on Iran, but the nuclear dossier will be addressed in a later phase. Trump has also reassured that Iran will never obtain a nuclear weapon.

El presidente estadounidense, Donald Trump , ha expresado su preocupación por el stock de uranio altamente enriquecido en manos de Irán y ha propuesto la entrega inmediata de este material a Estados Unidos para ser repatriado y destruido o, preferiblemente, en coordinación con la República Islámica de Irán, en un lugar o lugar aceptable, con la Comisión de Energía Atómica, o su equivalente, como testigo de este proceso.

Trump no ha detallado si le preocupa solo el 440 kilogramos de uranio enriquecido en Irán o la totalidad de sus reservas de uranio enriquecido. Estados Unidos e Irán intensifican sus contactos y ultimarán los detalles de un acuerdo que permitiría poner fin a la guerra.

Según filtraciones a la prensa, el pacto incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones a Irán, pero dejaría el dossier nuclear para una fase posterior, lo que ha generado críticas de varios senadores republicanos aliados de Trump. Trump ha acallado las preocupaciones al afirmar que Irán "nunca obtendrá" una arma nuclear y ha rendido homenaje a los 13 soldados estadounidenses muertos en el conflicto con la República Islámica durante la ceremonia anual del Día de los Caídos celebrada en el Cementerio Nacional de Arlington





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