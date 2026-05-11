Trump reacciona negativamente a la respuesta afirmativa de Irán a la propuesta de paz estadounidense

La breve declaración de Trump se produce después de que Irán presentara este domingo su respuesta a la propuesta de EE.UU. para la resolución de la guerra en el golfo Pérsico. Pakistán, país mediador en las negociaciones, confirmó que recibió la respuesta iraní a la última propuesta de EE.UU. en medio de la escalada bélica de Teherán, que hoy atacó con un dron un buque comercial en aguas de Catar.

La breve declaración de Trump se produce después de que Irán presentara este domingo su respuesta a la propuesta de EE. UU. para la resolución de la guerra en el golfo Pérsico.

El mandatario en su red social Truth Social escribe: 'Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!

'. La breve declaración de Trump se produce después de que Irán presentara hoy su respuesta a la propuesta de EE. UU. para la resolución de la guerra en el golfo Pérsico, de la que se desconocen los detalles. Pakistán, país mediador en las negociaciones, confirmó que recibió la respuesta iraní a la última propuesta de EE.

UU. en medio de la escalada bélica de Teherán, que hoy atacó con un dron un buque comercial en aguas de Catar. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó en un discurso en Islamabad ante la cúpula militar y política del país que el mariscal de campo Asim Munir le comunicó la recepción del documento iraní, pero evitó entrar en detalles sobre el contenido





AristeguiOnline / 🏆 43. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Irán Proposición De Paz Estadounidense Golpetear Tweeketer Cataluña

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tensiones por Irán y comercio podrían complicar la visita de Trump a ChinaProbablemente no será la misma grandiosidad de la primera visita de Trump a China en 2017, que Beijing calificó como una “visita de Estado-plus”.

Read more »

Trump califica de ‘totalmente inaceptable’ la respuesta de Irán a propuesta de pazAcusó previamente en redes sociales a Irán de ‘estar jugando’ con Estados Unidos durante casi 50 años

Read more »

Trump ya leyó respuesta de Irán a su propuesta de paz: ‘No me gustó, es inaceptable’Diálogos se estancan otra vez

Read more »

Trump Endurece su Discurso Contra Irán y Advierte Que “Ya no se Reirá Más” de EUANoticias de México y el mundo

Read more »