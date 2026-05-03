Trump revisa propuesta iraní para terminar la guerra, pero expresa escepticismo

El presidente Donald Trump analiza una nueva oferta de Irán para poner fin al conflicto, aunque duda de su viabilidad. Mientras tanto, la salud de la activista Narges Mohammadi, encarcelada en Irán, se deteriora, y Estados Unidos mantiene su bloqueo naval en el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , expresó este sábado su escepticismo ante una nueva propuesta iraní para poner fin a la guerra, aunque confirmó que está revisando los detalles.

En declaraciones a los periodistas antes de abordar el Air Force One en West Palm Beach, Florida, Trump afirmó que daría más información más tarde, ya que aún no había recibido la redacción exacta de la propuesta. Horas después, el mandatario publicó en redes sociales que no creía que la oferta fuera aceptable, argumentando que Irán aún no había pagado un precio suficiente por sus acciones en los últimos 47 años.

Según medios semioficiales iraníes como Tasnim y Fars, cercanos a la Guardia Revolucionaria, Teherán habría enviado una propuesta de 14 puntos a través de Pakistán, en respuesta a una iniciativa estadounidense de nueve puntos. Pakistán ha sido sede de negociaciones previas entre ambos países, aunque Trump rechazó una propuesta anterior esta semana. A pesar del escepticismo, las conversaciones continúan, y el alto el fuego de tres semanas parece mantenerse.

Además, Trump ha planteado una nueva propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde transita aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural. Mientras tanto, la salud de la abogada iraní de derechos humanos Narges Mohammadi, ganadora del Premio Nobel de la Paz y actualmente encarcelada, se encuentra en grave peligro, según su fundación y su familia.

Mohammadi, de poco más de 50 años, fue trasladada de urgencia a un hospital en Zanjan tras sufrir una crisis cardíaca y un desmayo. Su familia asegura que su estado ha empeorado debido a una golpiza durante su arresto en diciembre. Aunque los médicos en Zanjan han recomendado su traslado a Teherán para recibir tratamiento especializado, el Ministerio de Inteligencia de Irán se opone a la medida.

El Comité noruego del Nobel instó a las autoridades iraníes a permitir su traslado inmediato, advirtiendo que su vida está en peligro. Su esposo, Taghi Rahmani, radicado en París, denunció que el gobierno iraní no se preocupa por su salud y que incluso estaría dispuesto a que ella muriera en prisión.

Antes de su arresto el 12 de diciembre, Mohammadi ya cumplía una condena de 13 años y nueve meses por cargos de colusión contra la seguridad del Estado y propaganda contra el gobierno. En otro frente, Estados Unidos ha advertido a las compañías navieras que podrían enfrentar sanciones si pagan a Irán para transitar de manera segura por el estrecho de Ormuz, lo que aumenta la tensión en la región.

Irán cerró prácticamente el estrecho tras el inicio de la guerra el 28 de febrero, atacando barcos y amenazando con cobrar tarifas por el paso. Washington ha respondido con un bloqueo naval desde el 13 de abril, privando a Teherán de ingresos petroleros clave para su economía. El Comando Central de Estados Unidos confirmó que 48 barcos comerciales han sido desviados desde el inicio del bloqueo





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