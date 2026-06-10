Trump's Coal Policy vs. Solar Energy Growth in US

The text discusses the growth of solar energy in the US and the decline of coal despite President Trump's efforts to support the coal industry. It highlights the increasing role of solar energy in the country's electricity generation and the historical low participation of coal in the mix.

NUEVA YORK- Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , impulsa el carbón por encima de la energía limpia, la energía solar está alcanzando nuevos hitos en el país y sigue siendo la principal fuente de nueva generación eléctrica.

Datos publicados el miércoles por el centro global de estudios energéticos Ember, junto con un informe de la Asociación de Industrias de Energía Solar (SEIA, por sus siglas en inglés) y la firma de análisis Wood Mackenzie, muestran un crecimiento continuo de la energía solar y un declive del carbón en Estados Unidos pese a la política federal. En mayo, por primera vez, la energía solar aportó más electricidad al país que el carbón, un 12.8%, indicó Ember.

El carbón aportó un 12.2%, su cuarta participación mensual más baja registrada.

"Durante años, la energía solar ha aumentado en la mezcla eléctrica de Estados Unidos", señaló Nicolas Fulghum, analista sénior de energía y datos en Ember. "Al mismo tiempo, la generación con carbón ha perdido su estatus: primero como la mayor fuente en la mezcla de Estados Unidos y luego, gradualmente con los años, ha caído aún más".

Fulghum agregó que la energía solar también se convirtió en mayo en la tercera mayor fuente de electricidad en Estados Unidos, detrás del gas natural y la energía nuclear. La generación con carbón tocó un mínimo mensual histórico en abril y solo repuntó modestamente en mayo, lo que permitió que el aumento de la generación solar superara al carbón





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