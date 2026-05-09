Trump suspende la condena de Carlos Lehder y anuncia investigación en consulados mexicanos

El indulto al narcotraficante Carlos Lehder, condenado a 45 años de cárcel por transportar cerca de 500 toneladas de cocaína a los Estados Unidos, provocó controversia y cuestionó la influencia de Trump y Israel en la política carcelaria estadounidense. Trump mostró su inconformidad con México y sus incapacidad para controlar el narcotráfico y anunció la investigación de sus consulados en territorio estadounidense.

El indulto al narcotraficante colombiano, que causó suspender la condena de Carlos Lehder a 45 años de cárcel, provocó polémica y cuestionó la influencia de Trump y, a su vez, Israel en la política carcelaria estadounidense. additionally, Trump mostró su inconformidad con el control del narcotráfico por parte de México y anunció la investigación de sus consulados en territorio estadounidense con el objetivo de intervenir en el país si México no pudo.

En cuanto a la relación de Trump con el notorio narcotraficante, Lehder, colaboró en el servicio de otro peligroso narcotraficante, Joaquín Guzmán Loera, conocido como 'El Chapo'. Desde los consulados de los Estados Unidos, se cooperará con la investigación de la eventual desaparición del personal mexicano en los consulados





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trump Narcotráfico Colombia Israel México Controles Investigación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Delfina Gómez fortalece atención médica en Edomex al incorporar a mil 500 trabajadores de la saludLa gobernadora informó que 400 especialistas fueron asignados a 54 hospitales del IMSS-Bienestar

Read more »

Clara Brugada entrega más de 4 mil créditos de vivienda y 500 escrituras en CDMXLa mandataria capitalina destacó que este programa está dirigido principalmente a personas que no pueden acceder a créditos bancarios

Read more »

Productores irrumpen en Congreso de Zacatecas, acusan retrasos en recepción de mil 500 toneladas de frijolLos manifestantes pedían hablar directamente con Ángel Olais, jefe operativo de los centros de Alimentación para el Bienestar

Read more »

Wall Street perfila avances en cierre de semana; S&P 500 y Nasdaq marcan máximosLos índices S&P 500 y el Nasdaq marcan récords ante el persistente optimismo por la inteligencia artificial y tras la publicación de los datos de nóminas no agrícolas.

Read more »