Trump vincula ataque en Washington Hilton a la suspensión de su salón de baile en la Casa Blanca

El presidente Trump afirma que el ataque del sábado en un hotel de Washington D.C. no habría ocurrido si se hubiera completado la construcción de un salón de baile de alta seguridad en la Casa Blanca, y exige que el proyecto sea desbloqueado.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , ha realizado declaraciones contundentes tras el incidente armado ocurrido el sábado en el hotel Washington Hilton, del cual escapó ileso gracias a una rápida evacuación.

Trump afirma categóricamente que este ataque, que resultó en heridas a un agente del Servicio Secreto, podría haberse evitado si las autoridades hubieran permitido la finalización de la construcción de un lujoso salón de baile que él mismo había planeado para la Casa Blanca. A través de su red social Truth, el mandatario estadounidense expresó su convicción de que la conclusión de este proyecto, diseñado con medidas de seguridad de vanguardia, habría prevenido el incidente.

Trump detalló que el salón de baile, concebido como una estructura de máxima seguridad militar, contaría con características excepcionales, incluyendo cristales blindados de última generación, techos diseñados para contrarrestar la amenaza de drones y una extensión considerable de aproximadamente ocho mil trescientos metros cuadrados. Además, el diseño del salón de baile elimina vulnerabilidades potenciales, ya que no tendría habitaciones superiores que pudieran ser utilizadas por individuos no autorizados para acceder al recinto.

El salón estaría completamente integrado dentro del perímetro de seguridad de la Casa Blanca, considerada el edificio más seguro del mundo. El presidente enfatizó que la construcción de este salón de baile no solo es una cuestión de lujo, sino una necesidad imperante para garantizar la seguridad en eventos futuros. Trump argumenta que la posibilidad de realizar eventos dentro del perímetro seguro de la Casa Blanca, en lugar de depender de lugares externos, reduciría significativamente los riesgos de seguridad.

La investigación preliminar sugiere que el atacante, identificado como Cole Tomas Allen, pudo ingresar al hotel aprovechando una estadía previa, lo que le permitió eludir los controles de seguridad establecidos. Esta situación, según Trump, subraya la importancia de tener un espacio seguro y controlado dentro de la Casa Blanca para albergar eventos de alto perfil. La construcción del salón de baile, sin embargo, se encuentra actualmente detenida debido a una orden judicial.

Un juez federal argumentó que Trump no tenía la autoridad para ordenar modificaciones a la Casa Blanca, la cual está protegida como monumento nacional. Esta decisión ha generado la indignación del presidente, quien lamenta profundamente el retraso en un proyecto que considera vital para la seguridad nacional. Trump insiste en que el proyecto se encuentra dentro del presupuesto asignado y que el avance de la construcción es considerablemente más rápido de lo previsto.

El presidente ha reiterado su llamado a destrabar la construcción, afirmando que es una demanda histórica de los presidentes de los últimos 150 años, así como del Ejército, el Servicio Secreto y las fuerzas del orden. Trump concluyó su mensaje instando a que nada obstaculice la finalización del salón de baile, enfatizando su importancia para la seguridad y la protección de la Casa Blanca y sus ocupantes.

La situación plantea un debate sobre la seguridad presidencial, la autoridad para realizar modificaciones a monumentos nacionales y la necesidad de equilibrar la seguridad con el respeto a las regulaciones legales y patrimoniales. El incidente ha reavivado la discusión sobre las medidas de seguridad en eventos públicos y la vulnerabilidad de figuras políticas de alto perfil





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