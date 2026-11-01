Trump visita Kansas e Iowa en recta final electoral de mitad de mandato 2024

Donald Trump regresa a los mítines en Kansas e Iowa para apoyar a candidatos republicanos en las elecciones de mitad de mandato, buscando consolidar su influencia en el Partido Republicano.

Donald Trump finalizará la campaña de las elecciones intermedias el martes con una visita a Salina, Kansas, marcando su regreso a los mítines característicos tras un breve descanso el sábado. Este movimiento estratégico subraya la postura defensiva que adopta el Partido Republicano a medida que las elecciones se convierten en un referéndum sobre su segundo mandato en la Casa Blanca. Más del cuarenta por ciento de los nombres de presuntos no ciudadanos en la lista del gobierno no figuran en el registro electoral de California, según análisis recientes que han generado controversia y escrutinio federal sobre posibles irregularidades en el proceso de votación.

Regreso a la acción directa en Kansas e Iowa

La planeación de las paradas en Iowa y Kansas fue inicialmente cancelada por la campaña republicana, pero estas fueron reprogramadas abruptamente mientras Trump trabaja para preservar una ventaja crucial en los estados clave. El segundo distrito congresional, que incluye áreas en Iowa, está impulsando una sólida candidatura para convertirse en el primer demócrata de Kansas en ganar un escaño en el Senado en noventa y cuatro años. Esta competencia destacada ilustra la lucha interna del partido para conservar escaños clave en el Senado además de la gobernación estatal en un contexto electoral cada vez más polarizado y complejo.

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Estrategia centrada en estados dominados

A diferencia de años anteriores, este año Trump se ha concentrado principalmente en estados que ya había dominado en el pasado, incluyendo mítines en dos estados donde ganó fácilmente con anterioridad. El presidente ha dedicado los últimos días de la campaña a una disputa cada vez más pública con una de sus contrincantes en las primarias, la representante Haley Stevens, lo que amenaza con dividir al partido de cara a las elecciones generales. Los más de veinte mítines que celebró en octubre tenían como objetivo movilizar a los votantes más leales para apoyar a los republicanos, aunque este esfuerzo se vio ocasionalmente ensombrecido por eventos menos convencionales como una fiesta de Halloween en Florida con temática de selva.

Escepticismo sobre integridad electoral y presión federal

La campaña de Trump también se ha caracterizado por su enfoque en disputas sobre la integridad del voto, incluyendo declaraciones sobre presuntos votos de no ciudadanos. Un juez federal ordenó al gobierno informar sobre los estados que ha presionado para impedir el voto de no ciudadanos, citando a declarar a funcionarios de California en medio del escrutinio intensivo. Estas acciones legales y políticas reflejan la tensión creciente entre la administración y los estados gobernados por demócratas, cuestionando directamente si habrá agentes de ICE, militares o policías en las urnas durante las elecciones intermedias.

Permanencia de la influencia política de Trump

Las elecciones de mitad de mandato ponen a prueba la fuerza de Trump dentro del Partido Republicano, con el senador Tim Scott mostrando optimismo sobre el mantenimiento del control del Senado. El presidente del Comité Senatorial Nacional Republicano afirmó estar seguro de la victoria republicana y respaldó el papel de Trump en la campaña, reconociendo que las elecciones giran en torno a su figura política. Mientras los votantes, incluidos antiguos partidarios, cuestionan el rumbo del país, esta recta final de la campaña se convierte en una prueba definitiva de la fuerza perdurable de Trump y su capacidad para influir directamente en los resultados electorales nacionales.