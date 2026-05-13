Trump vuelve a considerar convertir a Venezuela en el estado 51 de Estados Unidos

El presidente Donald Trump ha retomado en su agenda la idea de convertir a Venezuela en el estado 51 de Estados Unidos, en medio del tutelaje que hace su administración del gobierno interino de Delcy Rodríguez en el país caribeño.

Varios meses después de sus primeras menciones, el presidente Donald Trump retoma en su agenda la idea de convertir a Venezuela en el estado 51 de Estados Unidos, en medio del tutelaje que hace su administración del gobierno interino de Delcy Rodríguez en el país caribeño, quien recibió la aprobación de la Casa Blanca para ocupar el cargo tras la captura de Nicolás Maduro en enero por parte de militares estadounidenses.

Este martes, una vez que ya había partido a China para su cumbre con el líder chino Xi Jinping, Trump publicó en sus redes sociales una imagen con la silueta de Venezuela, coloreada con la bandera de EEUU, y un título que dice 'estado 51'. Llamativamente, el mapa excluye la zona en reclamación del Esequibo, por la cual hay una disputa en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

La publicación de Trump le sigue a los comentarios que hizo el lunes en una declaración a Fox News, cuando dijo que estaba 'considerando seriamente convertir a Venezuela en el 51º estado de Estados Unidos', según una publicación en redes sociales de John Roberts, copresentador de Fox News. El lunes la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, declinó comentar los planes de Trump en una entrevista propia con Roberts en Fox News.

Kelly señaló que el presidente es ‘famoso por nunca aceptar el statu quo’, y elogió a Rodríguez por ‘trabajar de manera increíblemente cooperativa’ con Estados Unidos. Trump había sugerido en marzo pasado, cuando Venezuela se tituló inesperadamente como campeona del Clásico Mundial de Beisból y acumuló triunfos ante Japón, Italia y EEUU, que el país sudamericano podría ser considerado para ‘convertirse en el estado 51’.

También había considerado a Venezuela como parte de EEUU en enero, en una publicación con una imagen de un mapa en la Oficina Oval de la Casa Blanca donde se podía observas los territorios de Canadá, Groenlandia y Venezuela con los colores de la bandera estadounidense. De parte de Venezuela, la respuesta de la presidenta encargada Rodríguez fue que la historia de su país es ‘de hombres y mujeres que dieron su vida por hacer de nosotros no una colonia, sino un país libre’, sin entrar en mayor beligerancia con Washington.

La sucesora de Maduro se encontraba este lunes en La Haya en el último día de audiencias en una disputa entre su país y la vecina Guyana por la enorme región del Esequibo, un territorio de unas 62.000 millas cuadradas, que constituye dos terceras partes de Guyana, y que es rico en oro, diamantes, madera y otros recursos naturales. También se ubica cerca de enormes yacimientos petroleros mar adentro, los cuales producen actualmente un promedio de 900,000 barriles diarios.

Esa producción se acerca a la producción diaria de Venezuela, de aproximadamente un millón de barriles al día, y ha transformado a uno de los países más pequeños de Sudamérica en un productor energético significativo. Rodríguez dijo también que ‘el presidente Trump, él sabe que hemos estado trabajando una agenda diplomática de cooperación’





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