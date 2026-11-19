Líderes de EE.UU., China y Rusia acuerdan reformar la ONU y reducir armas nucleares en Shenzhen. Análisis de los puntos clave del tratado trilateral.

Los presidentes Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin sostuvieron este jueves en Shenzhen, China, la primera reunión trilateral entre los líderes de Estados Unidos, China y Rusia durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico ( APEC). Esta histórica cita se desarrolló bajo la sombra de dos guerras activas y una profunda incertidumbre económica global, marcando un punto de inflexión diplomático sin precedentes. En las intervenciones de apertura, Trump propuso iniciar conversaciones urgentes sobre la reducción de armas nucleares entre las tres potencias mundiales.

Compromiso de reforma de la ONU para eficacia global

Los gobiernos de Estados Unidos, China y Rusia emitieron una declaración conjunta tras su encuentro en Shenzhen para afirmar que comparten el compromiso de impulsar la reforma de las Naciones Unidas. El objetivo declarado es que la organización internacional gane eficacia para afrontar con mayor capacidad los desafíos globales contemporáneos. Según el texto oficial publicado, la reforma busca que la ONU cumpla su misión fundamental de mantener la paz y la seguridad internacionales de manera más efectiva.

Also read Xi y Putin reafirman su alianza estratégica, contraria al proteccionismo de Trump

Este acuerdo trilateral responde a la necesidad percibida por las tres potencias de adaptar el sistema multilateral creado en el consenso de la posguerra a la realidad geopolítica actual. Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin aseguraron públicamente que esta transformación institucional es vital para la estabilidad del orden mundial. La declaración conjunta subraya que la ineficacia de los mecanismos actuales representa un riesgo para la cohesión global.

Posiciones sobre control nuclear y conflictos regionales

Xi Jinping afirmó por su parte que las armas nucleares no deben utilizarse ni amenazarse con su uso bajo ninguna circunstancia. El presidente chino pidió resolver las diferencias mediante el diálogo directo, enfatizando la estabilidad estratégica. Mientras tanto, Vladimir Putin señaló que los tres países comparten responsabilidades específicas para preservar esa estabilidad internacional.

Al término de la reunión, los tres gobiernos afirmaron explícitamente que nadie ganaría una guerra nuclear. Instaron a fortalecer el papel de organismos internacionales, incluyendo a la Corte Penal Internacional (CPI), aunque con salvedades importantes sobre el ejercicio de su autoridad. Trump, Xi Jinping y Putin acordaron también incrementar la cooperación para aumentar la producción y el suministro de petróleo, un punto crucial para la economía global.

Crítica a la CPI y inmunidades estatales

La declaración conjunta defendió que la Corte Penal Internacional y otros órganos similares no deben abusar de sus poderes. El texto oficial indica que el principio del consentimiento de los Estados y el respeto a las inmunidades de los funcionarios estatales son fundamentales. Esta posición constituye una crítica explícita a la CPI, que mantiene vigente una orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra en Ucrania.

Este enfoque legal busca limitar la jurisdicción extraterritorial de tribunales internacionales sobre líderes activos de estados soberanos. Las tres potencias buscan crear un marco donde la soberanía estatal prevalezca sobre la persecución penal internacional automática. La reunión en Shenzhen sirvió para alinear las posturas de Washington, Beijing y Moscú sobre estos límites jurídicos.

Desenlace de la visita y relaciones bilaterales

Trump permaneció dos días en Shenzhen, donde sostuvo reuniones bilaterales con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el presidente chino Xi Jinping antes de participar en la primera reunión trilateral. Al concluir su visita, el presidente estadounidense partió rumbo a Washington a bordo del Air Force One. El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, acudió al aeropuerto para despedirlo acompañado por una guardia de honor.

Además de los temas nucleares, Trump sostuvo varias reuniones con Putin, durante las cuales lo llamó amigo y afirmó que mantienen una gran relación. Esta cumbre reunió por primera vez en una misma mesa de negociación a los presidentes de los países que concentran los mayores arsenales nucleares del mundo. El acuerdo establece un precedente de coordinación directa entre las tres mayores potencias económicas y militares.