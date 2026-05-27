Trump y la presión sobre los comediantes nocturnos: la cancelación del Late Show y la manipulación regulatoria

Analiza cómo la administración de Donald Trump utilizó recursos presidenciales y regulatorios para presionar a CBS, provocando la cancelación del Late Show de Stephen Colbert y revelando un patrón de intimidación contra la crítica política.

La relación entre el expresidente Donald Trump y los comediantes de la televisión nocturna estadounidense ha alcanzado un nuevo nivel de controversia. Durante años, figuras como Stephen Colbert , Jon Stewart o Samantha Bee han utilizado el humor como herramienta para criticar los abusos de poder y las incoherencias del gobierno, provocando la ira de Trump , quien no ha dudado en catalogarlos como enemigos.

Lo que diferencia la actual oleada de confrontación es el empleo, por parte de la administración Trump, de los recursos del poder ejecutivo y de la maquinaria federal para ejercer presión sobre las cadenas televisivas y, en última instancia, silenciar a los críticos. Esta estrategia no se limita a la mera censura de declaraciones públicas; implica la manipulación de procesos regulatorios, la influencia en decisiones corporativas y el uso de litigios como arma de intimidación.

El caso más emblemático es la abrupta eliminación del programa "Late Show with Stephen Colbert" en mayo de 2024, una medida anunciada por CBS bajo la excusa de razones financieras, pero que muchos analistas interpretan como una respuesta directa a las críticas constantes de Colbert al mandatario. La cancelación del Late Show coincidió con la solicitud de Paramount, propietaria de CBS, a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para aprobar una fusión con Skydance, empresa cuyo propietario tiene estrechos vínculos con los aliados de Trump.

La coincidencia temporal generó sospechas de que la eliminación del programa fuera una maniobra para evitar que la FCC investigara posibles conflictos de interés y, a su vez, demostrar la disposición de la cadena a ceder ante las exigencias del presidente. El conflicto se intensificó cuando Paramount pagó 16 millones de dólares a la defensa legal de Trump para poner fin a una demanda que el expresidente había interpuesto contra la cadena por supuesta parcialidad en la edición de una entrevista de Kamala Harris en "60 Minutes".

Los expertos legales describieron la demanda como infundada, pero CBS aceptó el acuerdo para evitar una larga batalla judicial. Esta transacción subraya el uso de recursos financieros como medio de coacción, enviando un mensaje claro a los medios de comunicación: la resistencia a la crítica presidencial podría convertirse en un costo económico considerable.

Además, la negativa de Trump a participar en entrevistas con "60 Minutes" durante su campaña dejó al descubierto su estrategia de evitar la exposición mediática que pudiera contrarrestar su narrativa. Los analistas de medios y defensores de la libertad de expresión han señalado que la cancelación del Late Show y el respaldo financiero a la defensa de Trump no son casos aislados, sino parte de un patrón más amplio de autoritarismo encubierto bajo la fachada del proceso legal y regulatorio.

El analista Dave A. Graham, escribiendo para The Atlantic, argumentó que la decisión de CBS reflejaba una tendencia a someterse a la presión del presidente, sacrificando la independencia editorial en pos de obtener la aprobación de la FCC para la fusión con Skydance. Poco después, la FCC, bajo la dirección de Brendan Carr, aprobó la fusión, lo que alimentó la percepción de que el organismo regulador había sido influenciado por intereses políticos.

En una entrevista con The New York Times antes de despedirse del histórico Teatro Ed Sullivan, Colbert describió cómo los regímenes autoritarios no toleran la disidencia y cómo los comediantes, por su naturaleza antiautoritaria, se convierten en blancos preferidos. Sus palabras resonaron como un llamado a la defensa de la libertad de expresión y a la vigilancia ciudadana frente a la creciente capacidad del poder ejecutivo para manipular los medios bajo la apariencia de decisiones empresariales o regulatorias.

Este episodio pone de manifiesto la fragilidad de los mecanismos que protegen la independencia de los medios en Estados Unidos y plantea interrogantes sobre la efectividad de las instituciones reguladoras cuando se enfrentan a presiones políticas. La comunidad internacional y los organismos de defensa de los derechos humanos vigilan de cerca la evolución de estos hechos, advirtiendo que la erosión de los espacios de crítica y humor político podría convertirse en un síntoma de la consolidación de tendencias autoritarias en democracias consolidadas.

La situación invita a reflexionar sobre la importancia de mantener barreras claras entre el poder político y los medios de comunicación, garantizando que el humor y la crítica no sean cooptados ni silenciados por intereses de poder





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