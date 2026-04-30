Trump y Putin discuten una posible tregua en Ucrania en llamada telefónica de 90 minutos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, conversaron sobre un alto al fuego en Ucrania, aunque sin llegar a un acuerdo concreto. La llamada también abordó temas como el programa nuclear de Irán, reflejando la complejidad de las relaciones internacionales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , sostuvo una llamada telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin , en la que discutieron la posibilidad de impulsar un alto al fuego en la guerra en Ucrania, según informaron medios internacionales.

Durante la conversación, el mandatario estadounidense planteó la idea de 'un poco de tregua' como una vía inicial para reducir las hostilidades, aunque sin comprometerse a un acuerdo formal. Trump aseguró que Putin estaría dispuesto a considerar la propuesta, aunque sin asumir compromisos concretos. La llamada, que duró aproximadamente 90 minutos, fue descrita como 'positiva' por el propio Trump.

Sin embargo, hasta el momento no existe un acuerdo formal ni una hoja de ruta clara para implementar un eventual cese al fuego. El conflicto en Ucrania sigue activo en varios frentes, mientras persisten diferencias clave entre Moscú y Kiev sobre las condiciones necesarias para avanzar hacia una negociación de paz. Durante la conversación, también se abordaron temas relacionados con Irán y su programa nuclear.

Putin habría ofrecido colaboración en este ámbito, aunque Trump señaló que su prioridad es atender primero el conflicto en Europa del Este. Este cruce de temas refleja la interconexión de los principales focos de tensión internacional y el peso estratégico de las relaciones entre ambas potencias. En meses recientes, Rusia ha planteado pausas temporales en los combates, incluidas treguas en fechas simbólicas.

Sin embargo, estos intentos no han derivado en acuerdos sostenibles, ya que ambas partes se acusan mutuamente de incumplimientos. Aunque el contacto entre Trump y Putin confirma la reactivación del canal directo entre ambos líderes, analistas coinciden en que los obstáculos de fondo —territorio, seguridad y condiciones políticas— siguen sin resolverse.

Por ahora, la propuesta de 'un poco de tregua' se mantiene como un planteamiento preliminar, sin indicios claros de que pueda traducirse en una disminución inmediata de la violencia en Ucrania. La situación en la región sigue siendo compleja, con múltiples actores internacionales involucrados y intereses geopolíticos en juego. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue observando de cerca cualquier desarrollo que pueda indicar un avance hacia la paz o, por el contrario, una escalada del conflicto.

La llamada entre Trump y Putin se produce en un contexto de tensiones crecientes en la región, con implicaciones no solo para Ucrania, sino también para la seguridad global. Los expertos advierten que, aunque las conversaciones son un paso positivo, la solución del conflicto requerirá un esfuerzo diplomático sostenido y la voluntad política de todas las partes involucradas





LaRazon_mx / 🏆 13. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Vladimir Putin Guerra En Ucrania Alto Al Fuego Relaciones Internacionales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Merz: Irán está humillando a Estados UnidosFriedrich Merz, opinó que los dirigentes iraníes están humillando a EU, al hacer que los funcionarios de Washington viajen a Pakistán y se marchen luego sin resultados, en comentarios inusualmente duros sobre el conflicto.

Read more »

Estados Unidos: ¿Un próximo desplome fiscal y de deuda?Kenneth Rogoff advierte que Estados Unidos enfrenta creciente riesgo de crisis fiscal por alta deuda, inflación y debilidad institucional; aunque no es inminente, se debate su gravedad y posibles consecuencias económicas.

Read more »

Alcalde de Juventino Rosas considera emprender e incluso buscar cargos políticos en Estados UnidosEl presidente municipal de Juventino Rosas, Guanajuato, Fidel Armando Ruiz Ramírez, ha estado visitando Estados Unidos, explorando oportunidades de inversión y trabajo, e incluso la posibilidad de una carrera política en el extranjero. No descarta realizar cualquier tipo de labor para establecerse en el país.

Read more »

Estados Unidos emitirá pasaportes conmemorativos con la imagen de TrumpLos únicos presidentes que aparecen en los pasaportes estadunidenses actuales son George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln.

Read more »

Rey Carlos III Da Discurso en Congreso de Estados Unidos: Condena Atentado Contra TrumpNoticias de México y el mundo

Read more »

Putin propone tregua en Ucrania para el 9 de mayo con respaldo de TrumpAmbos mandatarios ya consensuaron dos breves treguas similares en 2025. Por esto, el presidente ucraniano insiste en un alto al fuego de al menos 30 días, lo que es rechazado por Moscú

Read more »