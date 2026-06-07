Trump y Rubio intensifican presión contra Cuba y el castrochavismo en América Latina

El secretario de Estado Marco Rubio reitera la política de tolerancia cero de la administración Trump hacia regímenes marxistas, imponiendo sanciones a Cuba y advirtiendo a otros países como Bolivia, Colombia y México.

Desde el inicio de su mandato, Donald Trump advirtió que su administración no toleraría regímenes marxistas en el hemisferio occidental. Más de un año después, el secretario de Estado Marco Rubio ha reiterado esa advertencia con contundencia, dejando claro que Estados Unidos no permitirá que Cuba ni ningún otro país de la región amenace su seguridad nacional o promueva revoluciones violentas.

Rubio definió a Cuba como la capital mundial del terrorismo de izquierda radical y anunció nuevas sanciones contra el presidente Miguel Díaz-Canel, sus familiares, las fuerzas armadas cubanas y los Comités de Defensa de la Revolución. Estas medidas no solo afectan a la isla, sino que envían un mensaje claro a otras naciones donde el castrochavismo ha echado raíces, como Bolivia, Colombia, Nicaragua y México. El mensaje de Rubio no es solo simbólico.

Estados Unidos ya ha demostrado su determinación con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, y ahora apunta a desmantelar la red que financia y apoya las operaciones subversivas de Cuba en todo el continente. El secretario de Estado advirtió que cualquier persona o empresa que proporcione servicios a los sancionados también enfrentará consecuencias, incluyendo bancos extranjeros que canalicen fondos bajo la apariencia de ayuda humanitaria.

Un ejemplo de esto es la cuenta bancaria que la asociación Humanidad con América Latina abrió en Banorte, en México, para recaudar fondos para el régimen cubano, promovida por figuras políticas mexicanas como Andrés López, José Antonio Meade y otros simpatizantes del chavismo. La severidad de las sanciones ha generado silencio entre los defensores del régimen cubano, que evitan mencionar a Rubio por su nombre.

Incluso en una reciente carta difundida desde La Habana, se pidió el regreso de un supuesto Trump más benévolo. Sin embargo, la estrategia de Washington es clara: extirpar las raíces del marxismo en el hemisferio, sin importar si están en La Habana, Caracas, La Paz o la Ciudad de México.

La advertencia de Rubio no deja espacio para dudas, y su mensaje resuena en toda América Latina, donde los gobiernos de izquierda deben decidir si se alinean con Cuba o enfrentan las consecuencias de su apoyo al comunismo





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