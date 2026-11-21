Donald Trump asegura que su administración está cerca de cerrar un pacto comercial con Claudia Sheinbaum para reducir el déficit de 184 mil millones de dólares con México.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró durante una conferencia de prensa que su administración se encuentra en una etapa avanzada de negociación para finalizar un acuerdo comercial bilateral con México. Este anuncio se produjo inmediatamente después de su reunión formal con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada el 18 de noviembre en Shenzhen, China, como parte de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-pacífico (APEC) 2026. Ambas figuras destacaron la urgencia de resolver las discrepancias que han tensionado las relaciones económicas entre Washington y Ciudad de México.

Negociaciones para reducir el déficit comercial

Trump enfatizó que el principal objetivo de las actuales conversaciones es corregir el desequilibrio histórico en el intercambio de mercancías. Durante la jornada informativa, el mandatario estadounidense confirmó que ambos gobiernos están trabajando activamente para disminuir la gran diferencia en las exportaciones e importaciones entre las dos naciones. Esta prioridad surge de la necesidad percida por la Casa Blanca de estabilizar una relación que, según sus palabras, había salido de control en términos financieros.

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Los datos comerciales reflejan la magnitud del desafío que enfrentan las negociaciones. Entre enero y septiembre de 2026, el volumen total de comercio de mercancías entre México y Estados Unidos alcanzó la cifra de 779 mil 153 millones de dólares. Sin embargo, la balanza comercial ha registrado un déficit significativo para Estados Unidos, el cual sumó 184 mil 19 millones de dólares en ese mismo periodo. Esta cifra representa una mejora marginal respecto al déficit registrado durante el año completo 2025, el cual se situó en aproximadamente 197 mil millones de dólares, de acuerdo con la agenda de política comercial de Washington para 2026.

Estrategia comercial y contexto del T-MEC

El impulso hacia un nuevo entendimiento surge en un contexto de incertidumbre jurídica para el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El pasado 1 de julio, la administración estadounidense rechazó extender automáticamente el tratado en sus términos actuales por otros 16 años. Esta decisión generó una pausa en la expansión automática del acuerdo, aunque el marco legal vigente permanece activo y sigue sujeto a revisiones anuales. El tratado continuará aplicándose mientras los tres países signatarios no alcancen un consenso formal sobre su renovación definitiva.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) informó que mantendría las negociaciones técnicas con México y Canadá para abordar las diferencias estructurales identificadas durante la revisión del tratado. Entre los puntos clave que deben resolverse figuran los desequilibrios comerciales mencionados anteriormente. Las partes buscan establecer nuevas reglas que protejan los intereses productivos de cada nación sin romper la cadena de suministro integral que ha definido la economía regional.

Posiciones de Sheinbaum y temas de seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que las conversaciones con Washington han arrojado avances concretos, especialmente en el sector de la industria manufacturera. Según declaró, los esfuerzos diplomáticos se centran en reducir los aranceles estadounidenses que afectan las exportaciones mexicanas de vehículos, acero y aluminio. Estos productos son pilares fundamentales de la economía mexicana y su acceso al mercado norteamericano es vital para la estabilidad del empleo y la producción industrial en México.

Además de los temas económicos, la reunión también abordó la cooperación en materia de seguridad nacional. Trump vinculó explícitamente las discusiones comerciales con la lucha contra las organizaciones criminales y los cárteles. El presidente estadounidense afirmó que no se puede permitir que estas organizaciones controlen el territorio mexicano, destacando que son un vecino directo que afecta la seguridad de Estados Unidos. Esta conexión entre comercio y seguridad refuerza la importancia estratégica de la relación bilateral.

Próximos pasos y Cumbre del G20

Las autoridades de ambos países han fijado una nueva fecha crucial para intentar concretar el entendimiento definitivo. La presidenta Sheinbaum adelantó que el próximo encuentro entre ambas delegaciones está previsto para diciembre, en el marco de la Cumbre del G20 que se celebrará en Miami. Este foro internacional servirá como escenario para intentar cerrar los últimos detalles del acuerdo comercial que han estado en discusión durante meses.

Hasta el momento, no se han hecho públicos los términos específicos del posible acuerdo, pero las expectativas están altas debido a la proximidad de las fechas clave. La integración productiva entre ambas economías, particularmente en las industrias automotriz, manufacturera y de autopartes, depende críticamente de la certeza jurídica y comercial que proporcione este nuevo pacto. Un éxito en estas negociaciones fortalecería la cadena de suministro fronteriza, cuyos procesos de producción dependen del libre flujo de mercancías a través de la frontera común.