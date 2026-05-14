Trump y Xi Jinping se reunieron en Pekín y discutieron temas sensibles, como la guerra en Irán y las relaciones con Taiwán

El presidente estadunidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping se reunieron en Pekín y abordaron temas sensibles, como la guerra en Irán y las relaciones con Taiwán. La reunión estuvo marcada por un marcado contraste de tono y dejó entrever que las futuras reuniones entre Trump y Xi probablemente no traerán avances importantes, sino más pompa y simbolismo.

El presidente estadunidense Donald Trump se reunió el jueves con Xi Jinping en Pekín y le dijo “es un honor ser tu amigo”, incluso cuando su homólogo chino ofreció advertencias acerca de evitar un posible choque entre las dos naciones.

El marcado contraste de tono subrayó cuán alejados siguen estando los gobernantes en asuntos espinosos, incluida la guerra en Irán, las disputas comerciales y la relación de Washington con Taiwán, y dejó entrever que las reuniones tan esperadas entre Trump y Xi probablemente estarán más cargadas de pompa y simbolismo que de avances importantes. La reunión fue a puerta cerrada.

Durante ella, Xi le dijo a Trump que, si el asunto de Taiwán se maneja bien, las relaciones entre Estados Unidos y China “gozarán de estabilidad general”, según un resumen de sus conversaciones bilaterales publicado por la agencia oficial de noticias Xinhua. Sin embargo, si ocurre lo contrario, los dos países corren el riesgo de “choques e incluso conflictos, poniendo en gran peligro toda la relación”, advirtió





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