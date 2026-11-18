Xi Jinping rompe protocolo al recibir a Donald Trump en China. Se analizan las bajas probabilidades de acuerdos nucleares y comerciales entre ambas potencias en el foro APEC.

El presidente Donald Trump se encuentra actualmente participando en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, evento que tiene lugar en China y ha captado la atención global debido a la naturaleza del protocolo utilizado para su llegada. La imagen más comentada de este momento corresponde al saludo ofrecido por Xi Jinping, líder de China, quien rompió con la tradición al acudir personalmente al aeropuerto para recibir al mandatario estadounidense, una acción que muchos expertos diplomáticos definen como un gesto que supera el protocolo habitual.

Esta bienvenida inusual, con Xi Jinping parado a los pies de las escaleras del avión presidencial, se interpreta ampliamente como un acto de reciprocidad hacia la recepción que Donald Trump ofreció anteriormente a Xi Jinping en Washington D.C. A pesar de la formalidad del encuentro, el ambiente entre las dos economías más grandes del mundo está marcado por tensiones significativas que afectan tanto la estrategia comercial como la seguridad internacional, estableciendo un tono cauteloso para las negociaciones que están por venir.

Also read Sheinbaum buscará vender más productos mexicanos a China en reunión con Xi Jinping

Protocolo inusual y reciprocidad diplomática

La decisión de Xi Jinping de asistir al aeropuerto rompe con la convención de no recibir a jefes de estado extranjeros de manera presencial, un detalle que ha generado debate sobre las intenciones estratégicas de Pekín. Sin embargo, la dinámica bilateral sugiere que este gesto no es unilateral, sino una respuesta directa a la hospitalidad previa recibida por el líder chino en suelo estadounidense. Este intercambio de cortesías, aunque simbólico, subraya la importancia que ambas partes atribuyen al mantenimiento de canales de comunicación abiertos en un momento de fricciones económicas crecientes.

Reunión trilateral y desarme nuclear

El contexto de la reunión bilateral entre Donald Trump y Xi Jinping se enmarca dentro de un encuentro trilateral previsto para mañana jueves, que también incluirá al presidente de Rusia, Vladimir Putin. En esta cita de alto nivel, el enfoque principal declarado por la administración estadounidense es la reducción del armamento nuclear, buscando poner fin a la guerra en Ucrania y establecer mecanismos de supervisión. Dado que el arsenal nuclear de estos países representa cerca del 90% de las armas nucleares en el mundo, cualquier tipo de acuerdo de inspección es considerado vital para mantener la paz regional.

A pesar de la urgencia del tema nuclear, fuentes oficiales admiten que es poco probable que de esta reunión surjan acuerdos importantes inmediatos. El objetivo real es iniciar una conversación importante a largo plazo que permita gestionar las diferencias existentes. Las dificultades son evidentes, ya que China ha criticado abiertamente el proteccionismo comercial impulsado por Estados Unidos, mientras que Rusia ha condenado las sanciones occidentales, lo que indica que el diálogo será tensa pero necesaria para evitar escaladas de conflicto global.

Presiones comerciales con México y Corea del Norte

Más allá de la diplomacia asiática y rusa, Donald Trump enfrenta presiones simultáneas en otras fronteras, incluida la reunión programada con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Este encuentro se desarrolla bajo la sombra de las amenazas de Washington de redoblar los aranceles contra México si no se detiene la caravana migrante que avanza hacia la frontera sur entre México y Estados Unidos. Estas condiciones crean un escenario geopolítico complejo donde las negociaciones comerciales y de seguridad migratoria están intrínsecamente ligadas a las estrategias globales de la administración estadounidense.

Además, se espera la posible reunión entre Donald Trump y el líder norcoreano, Kim Jong-un, lo que añade capas adicionales de incertidumbre a la agenda internacional. Las posibilidades reales de que Donald Trump consiga acuerdos concretos con China y Rusia en este histórico foro se consideran moderadas debido a las profundas discrepancias en temas de seguridad, comercio y tecnología. Aun así, el presidente Trump ha anticipado que se espera que China ponga en duda algunas de sus políticas actuales, manteniendo la atención mundial enfocada en cómo evolucionarán estas tensiones en los próximos días.