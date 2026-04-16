Tu Línea Prepago en Riesgo: ¿Cuánto Tiempo Puedes Estar Sin Recargar Antes de Perder tu Número?

Las líneas de celular prepago tienen un tiempo límite de inactividad antes de ser canceladas. Conoce los plazos de Telcel, Movistar, AT&T y Bait y qué hacer para evitar perder tu número.

Los usuarios de telefonía móvil prepago deben estar al tanto de la actividad de sus líneas, ya que la inactividad prolongada, especialmente la falta de recargas, puede llevar a la suspensión e incluso a la cancelación definitiva del número. A diferencia de lo que muchos podrían pensar, una línea prepago no se mantiene activa indefinidamente sin ningún tipo de uso o recarga. Las compañías telefónicas establecen políticas claras que definen periodos límite de inactividad antes de tomar medidas drásticas. Estas medidas buscan optimizar la asignación de recursos y números, y una vez que un número es cancelado, puede ser reasignado a otro usuario, lo que significa la pérdida permanente del número original.

El concepto de línea prepago está intrínsecamente ligado a la necesidad de realizar recargas periódicas para poder efectuar llamadas, enviar mensajes de texto y consumir datos móviles. Sin estas recargas, la capacidad de uso de la línea se ve comprometida. La pregunta clave es si una línea prepago puede ser retirada por la operadora. La respuesta es afirmativa. Las compañías telefónicas tienen el derecho de cancelar un número si este permanece inactivo por un tiempo considerable. Esta inactividad puede manifestarse en la ausencia de recargas, la falta de realización de llamadas, el envío de mensajes o el consumo de datos. Antes de llegar a la cancelación total, la línea suele pasar por distintas fases de suspensión, donde se van limitando progresivamente las funcionalidades. Una vez que la suspensión se vuelve definitiva, el número deja de pertenecer al usuario y puede ser reutilizado y asignado a otra persona.

Los plazos para la inactividad varían significativamente entre los distintos operadores. En Telcel, después de que expira la vigencia del saldo, la línea puede seguir recibiendo llamadas y mensajes por aproximadamente 119 días. Posteriormente, entra en un periodo de cancelación que puede extenderse hasta 246 días. Si en este lapso no se realiza ninguna recarga, la cancelación se vuelve irrevocable. Movistar ofrece un margen más amplio, con un periodo de inactividad que inicia tras 180 días sin saldo. Si todavía hay saldo disponible, la línea podría mantenerse activa hasta por 365 días. AT&T suspende la línea después de 90 días de inactividad. En caso de existir saldo, este se congela por un año, y si no hay ninguna actividad durante ese tiempo, la línea será cancelada. Bait, por su parte, presenta el periodo más corto. Una vez agotado el paquete, la línea se suspende por 30 días, luego entra en una fase de desactivación y, al acumular 180 días sin recargas, el número se cancela definitivamente. Una vez que una línea ha sido cancelada, la posibilidad de recuperarla es nula, ya que el número ya podría haber sido asignado a un nuevo usuario.

Para evitar que tu número prepago sea suspendido o cancelado, es fundamental seguir algunas recomendaciones sencillas pero efectivas. La más importante es realizar recargas de forma regular, incluso si son montos pequeños. Esto demuestra actividad en la línea y evita que entre en los periodos de inactividad. Asimismo, es recomendable hacer uso de la línea, realizando llamadas o enviando mensajes de texto ocasionalmente. Mantenerse informado sobre la vigencia del saldo y las políticas de la compañía también es crucial. Las operadoras suelen enviar avisos o notificaciones sobre la proximidad de la suspensión de la línea, por lo que es importante prestar atención a estos comunicados. Finalmente, el registro del número móvil asociado a tu CURP (Clave Única de Registro de Población) es una medida que fortalece tu titularidad y puede facilitar ciertos trámites en caso de problemas, además de que algunas operadoras lo exigen para mantener la línea activa y evitar su cancelación.





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