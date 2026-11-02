Tucker Carlson: Israel busca ataque nuclear iraní para destruir Montaña Pickaxe

El periodista Tucker Carlson afirma que Israel presiona a Trump para usar armas nucleares contra la Montaña Pickaxe en Irán, una instalación nuclear subterránea protegida.

El periodista estadounidense Tucker Carlson publicó recientemente una afirmación que ha generado gran controversia al señalar que el posible objetivo de un ataque atómico impulsado por Israel contra Irán sería la Montaña Pickaxe. Este complejo subterráneo, ubicado en el centro del país persa, se convertiría en el blanco principal según la versión difundida por Carlson en la red social X. De acuerdo con su narrativa, el sitio albergaría un programa de enriquecimiento de uranio reactivado por el gobierno iraní, lo que justificaria la gravedad de la amenaza planteada. Carlson aseguró que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mantiene una intensa presión sobre la administración del presidente Donald Trump. El objetivo de esta presión sería autorizar una ofensiva militar directa contra ese sitio estratégico y fuertemente protegido. De acuerdo con su versión, la inteligencia israelí considera que las instalaciones están protegidas por cientos de pies de roca de granito. Esta característica geológica impediría, según los informes citados, destruirlas eficazmente con armamento convencional estándar. La profundidad y la dureza del entorno rocoso se presentan como obstáculos técnicos insalvables para las bombas tradicionales.

La imposibilidad del armamento convencional en Irán

Según Carlson, la Montaña Pickaxe alberga túneles donde presuntamente se desarrolla el programa de enriquecimiento nuclear iraní. Esta infraestructura subterránea es crucial para las operaciones nucleales de Teherán, por lo que su destrucción es prioritaria para ciertos sectores en Israel. El periodista sostuvo que ninguna bomba convencional del arsenal estadounidense tendría la capacidad de penetrar la profundidad de la instalación. Esta limitación técnica lleva a la conclusión de que "la única opción militar sería un ataque nuclear" para asegurar la neutralización del objetivo. La afirmación implica una escalada sin precedentes en la doctrina militar y nuclear global, planteando escenarios de conflicto de alta intensidad. Hasta el momento, ninguna autoridad de Estados Unidos, Israel o Irán ha confirmado públicamente esa afirmación. Tampoco existen anuncios oficiales sobre una decisión para emplear armas nucleares contra territorio iraní en esta instancia.

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Advertencias sobre una escalada global inmediata

Tucker Carlson también señaló que un eventual ataque nuclear contra Irán podría desencadenar una escalada global con consecuencias imprevisibles. Este escenario hipotético involucraría riesgos geopolíticos masivos que podrían alterar el equilibrio de poder en Oriente Medio y más allá. Incluso aseguró que funcionarios cercanos a Trump debatirían la posibilidad de privilegiar un acuerdo diplomático con Teherán frente a una intervención militar. Esta discusión interna reflejaría las tensiones entre la vía diplomática y la acción militar directa en la administración estadounidense. Asimismo, afirmó que Trump tomaría una decisión durante los próximos días, aunque esa versión tampoco ha sido corroborada por fuentes oficiales estadounidenses. La incertidumbre sobre el timing de esta posible decisión añade presión a la already tensa situación regional actual.

Contexto político y respuestas internacionales

La declaración de Carlson llega en un momento de alta tensión donde las relaciones entre Israel y Estados Unidos son fundamentales para la estrategia de seguridad en la región. La presión ejercida por Netanyahu sobre Trump subraya la urgencia que Israel siente respecto al programa nuclear iraní. La mención de la Montaña Pickaxe como único viable para un ataque nuclear resalta la sofisticación de las defensas iraníes. La falta de confirmación oficial sugiere que estas informaciones podrían ser parte de especulaciones periodísticas o filtraciones no verificadas. Los expertos en seguridad internacional continúan analizando la viabilidad y las implicaciones de tal escenario hipotético. La comunidad internacional mantiene una vigilancia atenta ante cualquier señal de escalada nuclear o conflicto armado directo. La situación sigue evolucionando y las fuentes oficiales tardan en emitir comunicados al respecto.