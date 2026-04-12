Tupy Lanza Desafío de Innovación Abierta para Optimizar la Fundición de Piezas y Reducir Costos

Tupy, empresa líder en ingeniería, impulsa la eficiencia y la sostenibilidad a través de un desafío de innovación abierta enfocado en la mejora del proceso de fundición de piezas. Se buscan soluciones innovadoras para reducir costos y el impacto ambiental.

Tupy , una destacada empresa multinacional que se especializa en el desarrollo de soluciones de ingeniería para los sectores de transporte e infraestructura, ha lanzado un ambicioso nuevo desafío a través de su Portal de Innovación Abierta . Este desafío está centrado en la búsqueda de mejoras sustanciales en la eficiencia y en la reducción de costos asociados a la producción de piezas fundidas, un proceso crucial en su cadena de valor.

Esta iniciativa subraya el compromiso continuo de Tupy con la eficiencia energética y la mitigación del impacto ambiental de sus procesos industriales, particularmente aquellos que son inherentemente de alto consumo energético. El objetivo principal es identificar y evaluar soluciones innovadoras que puedan optimizar el proceso de fundición de piezas, una etapa que requiere cumplir con estándares rigurosos de calidad y durabilidad. La estabilidad estructural de los componentes es esencial para asegurar su desempeño mecánico y garantizar la confiabilidad, lo que convierte a este desafío en un aspecto crítico para la excelencia de los productos de Tupy.\Tradicionalmente, el proceso de fundición se ha basado en tratamientos térmicos que involucran ciclos controlados de calentamiento y enfriamiento en hornos industriales. Estos ciclos permiten lograr la resistencia deseada de las piezas y asegurar el cumplimiento de las normativas técnicas más estrictas. Sin embargo, estos métodos tradicionales implican un consumo energético considerable, ya sea electricidad o gas, y exigen una infraestructura especializada y un mantenimiento constante. Esta situación se traduce en mayores costos operativos y, además, genera un impacto ambiental significativo. Es en este contexto que la identificación de alternativas innovadoras se presenta como una oportunidad estratégica para Tupy. La empresa busca reducir sus emisiones contaminantes, optimizar el uso de recursos y avanzar en su eficiencia operativa general, sin comprometer en ningún momento la calidad ni la seguridad de sus productos. La búsqueda se enfoca en soluciones que puedan sustituir o complementar los procesos actuales, utilizando enfoques físicos, químicos o mecánicos que sean más eficientes y que tengan un menor impacto ambiental, buscando siempre la innovación.\La convocatoria para este desafío está abierta a un amplio espectro de participantes, incluyendo startups, universidades, institutos de ciencia y tecnología, investigadores y empresas de base tecnológica. Los participantes tendrán la oportunidad de presentar propuestas de soluciones innovadoras. Es fundamental que las propuestas presentadas cuenten con un nivel de madurez suficiente que permita desarrollar una Prueba de Concepto (PoC). La validación funcional de estas PoCs será llevada a cabo por el Laboratorio de Ensayos No Destructivos de Tupy, ubicado en Joinville (SC). Fábio Caramori, gerente de Innovación y Planeación Estratégica de Tupy, destacó la importancia de este desafío: “Avanzar en eficiencia energética y sostenibilidad es uno de los principales retos de la industria. La innovación abierta nos permite acelerar el desarrollo de soluciones que reduzcan el consumo de energía y las emisiones, sin perder la excelencia técnica de nuestros procesos. Nuestro Portal de Innovación Abierta refleja el compromiso de trabajar de forma colaborativa para construir una industria más eficiente, responsable y preparada para el futuro”. Como incentivo para la participación, Tupy ofrecerá a los participantes apoyo técnico para la validación de sus soluciones, acceso a sus áreas especializadas y la posibilidad de utilizar su laboratorio de ensayos no destructivos, lo que les permitirá realizar pruebas en condiciones reales y evaluar la viabilidad industrial de sus propuestas.\El Portal de Innovación Abierta de Tupy, establecido en 2021, es una plataforma estratégica que conecta a la empresa con el ecosistema de innovación. Este portal integra a startups, universidades, proveedores, centros de investigación y emprendedores, con el objetivo de desarrollar soluciones enfocadas en la mejora de la eficiencia operativa, la sostenibilidad y la competitividad industrial. Además de este desafío específico, el Portal de Innovación Abierta de Tupy también mantiene activas otras iniciativas estratégicas, como la mejora de los procesos de acabado mecánico, proyectos de economía circular, innovación en compras y programas dirigidos a la meta de cero defectos. Para obtener más información y registrarse en este desafío, los interesados pueden visitar el Portal de Innovación de Tupy en las siguientes direcciones web: https://www.tupy.com.br/en/inovacao-aberta/ y www.tupy.com.br. Este esfuerzo representa un claro compromiso de Tupy con la innovación y el desarrollo sostenible, posicionándola como una empresa líder en su sector





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