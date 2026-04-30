Turco Mohamed confía en la remontada del Toluca ante LAFC en la Concacaf Champions Cup

El técnico argentino del Toluca, Antonio 'Turco' Mohamed, aseguró que su equipo tiene las herramientas para revertir el 2-1 en contra ante LAFC en la vuelta de Semifinales de la Concacaf Champions Cup, destacando la ventaja del gol de visitante y el apoyo de su afición en el Estadio Nemesio Diez.

Antonio 'Turco' Mohamed, director técnico de los Diablos Rojos del Toluca , advirtió que el partido de vuelta ante LAFC en las Semifinales de la Concacaf Champions Cup será completamente distinto al encuentro de ida, donde su equipo cayó por 2-1.

El estratega argentino destacó que, a pesar de la derrota, el Toluca cuenta con la ventaja de jugar en casa, un escenario donde, según él, el equipo demuestra un nivel de juego y una velocidad superiores.

'Sabemos que en casa tenemos otro nivel de juego y otra velocidad... no me preocupan, es otro partido, ya pasó, es diferente en cada partido, allá va a ser otro partido diferente', declaró Mohamed. El técnico no se mostró alarmado por el resultado adverso y confió en la capacidad de su equipo para revertir la situación en el Estadio Nemesio Diez.

A pesar de la derrota en la ida, Mohamed resaltó la importancia del gol anotado como visitante, un factor que podría ser decisivo en la lucha por alcanzar la Final de la Concacaf Champions Cup.

'Sabíamos que iban a jugar a espaldas nuestras, no nos sorprendieron porque hacen eso y lo hacen bien, creo que fueron justos ganadores, ahora nosotros debemos hacer la tarea en casa, digo que el gol de visitante es bastante positivo', explicó. El 'Turco' reconoció que LAFC tuvo un buen desempeño en el partido de ida, pero aseguró que su equipo está preparado para dar la vuelta al marcador en su propio estadio.

La presión está puesta en los Diablos Rojos, que necesitan una victoria para seguir en la competencia. El partido de vuelta se presenta como un desafío crucial para el Toluca, que buscará aprovechar el apoyo de su afición para superar a un LAFC que se mostró sólido en el encuentro anterior. Mohamed, conocido por su experiencia y estrategias tácticas, confía en que su equipo pueda dar un giro inesperado en la serie.

'En el fútbol, todo puede pasar, y en casa, con nuestra gente, tenemos esa ventaja', añadió. Los Diablos Rojos tendrán que demostrar su mejor versión si quieren mantener vivas sus aspiraciones de coronarse en la Concacaf Champions Cup, una competencia en la que el Toluca ha dejado huella en ediciones anteriores. La afición está expectante ante la posibilidad de ver a su equipo en la Final, pero para eso, el trabajo y la determinación serán clave en el próximo encuentro





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