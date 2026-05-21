Turismo Comunitario

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, realiza un recorrido de supervisión en la calle Sur y el camino a Real del Valle tras las lluvias registradas durante la madrugada en la región. Es acompañado por personal de diversas dependencias municipales y constata labores de limpieza y mantenimiento preventivo.

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, realizó un recorrido de supervisión en la calle Sur, ubicada en el sector poniente de la ciudad, así como en el camino a Real del Valle, tras las lluvias registradas durante la madrugada en la región.

Acompañado por personal de diversas dependencias municipales, el edil constató las labores de limpieza, retiro de árboles caídos, desazolve y mantenimiento preventivo que fueron ejecutadas desde temprana hora por cuadrillas de EMAS, Embellecimiento Urbano, Limpieza y Obras Públicas. Durante la supervisión, Gutiérrez Merino destacó que la coordinación entre autoridades y ciudadanía, así como la responsabilidad social en el manejo adecuado de residuos y la conservación de espacios comunes, representan factores fundamentales para disminuir riesgos y mitigar afectaciones en vialidades, infraestructura urbana y zonas habitacionales durante la temporada de lluvias.

Asimismo, informó que elementos de Seguridad Pública y Protección Civil mantuvieron presencia permanente en distintos sectores del municipio para atender reportes ciudadanos, realizar labores preventivas y descartar situaciones de riesgo, confirmando saldo blanco y la ausencia de pérdidas humanas





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