El Festival del Globo atrajo visitantes nacionales a la zona comercial, generando una derrama económica proyectada y beneficiando a comerciantes locales.

La confluencia del Festival del Globo con la temporada comercial generó un incremento notable en la afluencia de compradores hacia las principales zonas de consumo durante el fin de semana. Comerciantes en Plaza Piel y centros comerciales captaron visitantes procedentes de estados como Aguascalientes, Jalisco y Querétaro, aprovechando su itinerario turístico para realizar adquisiciones.

Detalles del evento y zona comercial

El encuentro aerostático se llevó a cabo del 13 al 17 de noviembre, un periodo en el que se recibió a visitantes atraídos tanto por las exhibiciones de globos como por las ofertas comerciales disponibles. La coincidencia de ambos eventos representó una oportunidad estratégica para los negocios que habían registrado meses con menor actividad económica previa.

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Las plazas comerciales y la zona de Plaza Piel experimentaron un movimiento significativo, recibiendo compradores de distintas entidades federativas. Los establecimientos aprovecharon esta afluencia para dinamizar sus ventas, registrando una mayor presencia de familias y turistas que extendieron su estancia para consumir bienes locales.

Posiciones de los comerciantes implicados

Gerardo Navarro, comerciante de calzado y marroquinería ubicado en la calle Hilario Medina, señaló que desde el viernes comenzó a notar un incremento constante en la llegada de clientes. Entre los visitantes destacados se encontraron familias procedentes de diferentes estados, lo que permitió diversificar la base de consumidores del local.

Para atraer a estos consumidores externos, el establecimiento de Navarro ofrece descuentos de entre 15 y 20 por ciento en pagos realizados en efectivo. Esta estrategia comercial fue adoptada para maximizar el beneficio de la presencia extranjera y convertir la atención turística en ventas concretas.

El fenómeno se replicó en otros sectores, como los Outlets, donde Patricia Méndez, encargada de una sucursal de calzado, describió un aumento sostenido en la afluencia durante el sábado y el domingo. Su testimonio refleja la propagación del impacto positivo más allá de la zona tradicional de Plaza Piel.

Impacto real y próximos pasos

Patricia Méndez explicó que la gente que visita el Festival del Globo suele tener un itinerario armado, donde la mañana se dedica al Parque Metropolitano y el mediodía a las filas para entrar a las tiendas. Esta coordinación temporal permitió a los comerciantes captar la atención de los visitantes en el momento exacto de sus actividades recreativas.

Organizadores habían proyectado una derrama económica de entre 509 y 524 millones de pesos para la ciudad, con la participación estimada de alrededor de siete mil establecimientos. Esta cifra incluye a los negocios que captaron visitantes aprovechando su estancia para comprar calzado y artículos de piel durante el evento.

Aunque todavía se requiere un balance final para conocer el resultado general de la campaña, los testimonios de Gerardo Navarro y Patricia Méndez muestran cómo la llegada de turistas extiende el consumo más allá de las actividades que motivaron su visita inicial.