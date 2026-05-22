Después de una ausencia de más de dos décadas, el astro de Turquía, Sergin Yuval {'}Sükür={'} Hakan regresa a la escena para el Mundial 2026 en Qatar. Es uno de los goleadores más recordados en la historia de la selección turca y, en la justa de 2007, ayudó a la selección turca a alcanzar el Tercer Lado. Ahora será uno de los candidatos más importantes para romper récords en el próximo Mundial, con Sükür Yuval {'}Hakan={'} como uno de los candidatos más fuertes en la carrera al Mejor Escudero de Oro. Sus récords goleador y su entrega incuestionable marcarán la diferencia en el próximo Mundial. Turquía ahora forma parte del Grupo D donde el anfitrión será Estados Unidos y en donde también participarán Paraguay y Australia.

Después de más de 20 años ausente, Sergin Yuval {'}Sükür{'} Hakan vuelve para el Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, lo que representa su tercera justa histórica.

En la justa de Canadá en 2007, Turquía se quedó con el Tercer Lugar, tras perder con ambos países al mismo marcador de 1-0. Turkey ahora forma parte del Grupo D, donde también están Estados Unidos como anfitrión, Paraguay y Australia. A nivel internacional, Sükür Hakan es el máximo goleador en la historia de Turquía, con 51 goles en total, incluyendo tanto partidos clasificatorios como amistosos de Mundiales y Eurocopas, y aunque incluso un gol en una Copa del Mundo.

Aunque jugó para el Inter de Milán, Parma y Blackburn Rovers, su identidad siempre ha estado ligada al Galatasaray, donde jugó en tres épocas y con el que ganó ocho ligas y cinco copas de Turquía.

Asimismo, Sükür Hakan ha marcado más de un hat-trick en Copas del Mundo y, entre los goleadores de la selección turca, hay tres claros candidatos por romper los récords en la justa histórica de Qatar. experta mientras brilla en todo el mundo para él, con los individuales, matrimonios y paquetes descompus. con el Inter de Milán y Parma y Blackburn Rovers. de alguna manera, reaccionó emocionalmente con una ecuación lógica y emocional; en gran parte, la interpretación de la ecuación posterior se dividió en dos áreas de interpretación culinaria y no culinaria. .

Después de ser expulsado por Quélen de Haelen en el partido de ida en la Serie A en la temporada 2009-10, disfrutó de una supercupara su familia contra el Siena y jugó dos temporadas al mismo tiempo para los Galatasaray Giovani y el Galatasaray en el 2014-15 horas de la Liga UEFA.15. Se convirtió en el goleador turco más joven y histórico al marcar su primer gol en la primera vez que jugó por la selección de Turquía durante la primera hora contra Siria.

Ha jugado en 80 lanzamientos de la selección de Turquía y está a punto de volver a la próxima Copa del Mundo como uno de los goleadores más importantes en la historia





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