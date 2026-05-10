Two women killed in Salamanca attack, family members found

Two women were killed in an attack in Salamanca, Guanajuato, and their family members were found. The victims were identified as Patricia Acosta Rangel and her daughter Katia Citlalli Jauregui Acosta. The attack occurred in the 18 de Marzo neighborhood.

Salamanca , Guanajuato . - Identifican como buscadoras e integrantes del Colectivo "Salmantinos Unidos Buscando Desaparecidos" a las dos mujeres asesinadas la tarde de este sábado en la colonia 18 de Marzo.

Alma Lilia Tapia Nájera lamentó los hechos y dijo que ahora corresponderá a la Fiscalía investigar este caso. Las dos víctimas del ataque armado fueron identificadas como Patricia Acosta Rangel y su hija Katia Citlalli Jauregui Acosta, quienes ingresaron al colectivo tras la desaparición de Miguel Ángel Jauregui Acosta, hijo y hermano, respectivamente.

SeguridadMatan a dos mujeres en ataque armado en la 18 de Marzo de Salamanca Aunque ambas ingresaron al colectivo, fue Katia Citlalli quien se integró activamente a las búsquedas y, un mes después, localizaron a su hermano en las inmediaciones de la comunidad de La Ordeña, al norte de la cabecera municipal. Miguel Ángel Jauregui Acosta desapareció el 8 de febrero de 2024 y sus restos fueron localizados un mes después, en marzo de ese mismo año, de acuerdo con información compartida por el propio colectivo.

Miguel Ángel Jauregui Acosta desapareció el 8 de febrero de 2024 y sus restos fueron localizados un mes después. Foto: EspecialLa representante del colectivo lamentó los hechos en los que perdieron la vida dos de sus integrantes y buscadoras, quienes, como ocurre en otros casos, una vez que localizan a sus familiares dejan de participar en las búsquedas, aunque continúan formando parte del colectivo y colaborando en otras actividades.

Señaló que, como en otros casos, corresponderá a la Fiscalía realizar las investigaciones necesarias para esclarecer este lamentable hecho. SeguridadHallan a hombre asesinado en casa de la Carmen CTM en León Este sábado, cerca de las 14:00 horas, se reportó un ataque armado en las inmediaciones de la colonia 18 de Marzo, donde se confirmó el fallecimiento de dos mujeres que posteriormente fueron identificadas como madre e hija, integrantes del Colectivo "Salmantinos Unidos Buscando Desaparecidos".

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