U2 anuncia que su gira internacional comenzará en CDMX en marzo

U2 confirmó que su gira internacional arrancará en la Ciudad de México el próximo marzo, mientras prepara su álbum Carnaval, que se estrena el 13 de noviembre.

La banda irlandesa U2 habló sobre la Ciudad de México (CDMX), la historia de la agrupación, su música y el legado que ha construido a lo largo de su carrera. Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. aseguraron ser fans de los mexicanos y de la Ciudad de México.

Bono describió la capital del país como uno de los mejores lugares para pasar tiempo, destacando su comida, su cultura, su arte y su arquitectura, tanto en los ambientes sofisticados como en la vida de la calle. También afirmó que el público mexicano los llevó a alturas que nunca antes habían alcanzado, una experiencia tan intensa que, según sus palabras, les produce temor. Por ello, expresó que espera devolver un poco de lo recibido con su próximo show.

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Recuerdos de U2 sobre la Ciudad de México

Danielle Dithurbide mostró a los integrantes de U2 imágenes de su visita más reciente a la Ciudad de México, donde grabaron el videoclip del sencillo La calle de los sueños en mayo de este mismo año. Los músicos aseguraron que disfrutaron mucho ese momento.

The Edge recordó que la alcaldesa Clara Brugada y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo les permitieron tocar para una parte de su audiencia en la capital. Según el guitarrista, ver a algunos de sus seguidores fue muy especial, y agradeció que el clima incluyera lluvia, algo a lo que la banda ya estaba acostumbrada.

Bono relató que, debido a la lluvia, tuvo que salir al balcón de un departamento para explicar a la multitud que no podían seguir tocando. Recordó que las personas que estaban cenando en ese lugar les abrieron el paso, y afirmó que la gente mexicana es bastante cool. El líder de la banda también mencionó el video del momento, realizado por Cliqua, a quienes describió como grandes cineastas mexicanos.

Gira internacional de U2 comenzará en CDMX

U2 confirmó que su gira internacional comenzará en la Ciudad de México en marzo del próximo año. Bono afirmó que toda la gira iniciará en esa ciudad, en el mes de marzo.

La banda aseguró que algunos de los mejores conciertos de su carrera se han realizado en el Estadio Azteca, hoy conocido como Estadio Banorte, en la Ciudad de México, gracias a la calidez de sus fans. Esa relación con el público es el punto de partida de la nueva etapa que anunciaron.

Álbum Carnaval y su mensaje de alegría

El decimosexto álbum de estudio de U2, titulado Carnaval, se estrenará oficialmente el 13 de noviembre. El título en español fue elegido porque, según la banda, simboliza cierta libertad y cierto espíritu que desafían la negatividad y la oscuridad.

The Edge explicó que el nombre es una respuesta a un tiempo difícil, y lo describió como una especie de alegría desafiante. Admitió que cometieron un pequeño error gramatical al escribir el título, aunque afirmó que su español ahora es bastante bueno.

Larry Mullen Jr. aseguró que grabar el disco fue divertido, aunque tuvo momentos difíciles en el estudio, y que el proyecto evolucionó durante el proceso. Explicó que el grupo sintió la necesidad de retomar algunas de sus experiencias musicales pasadas, además de reconocer que entraban a su año cincuenta.

Bono reconoció que sigue sintiendo nervios con cada nuevo lanzamiento. Señaló que 24 canciones se publicarán durante 12 meses, y que las canciones de lanzamiento funcionan como una invitación a entrar en el carnaval y en la música. Según Bono, la banda quiere que su audiencia se pierda con ellos en la música, y afirmó que las personas que hablan español tienen más facilidad para la fiesta, con una idea de euforia que va más allá de un solo momento.