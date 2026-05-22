UAM condena genocidio palestino y detención de académica en la Global Sumud Flotilla

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) condenó el genocidio y los crímenes de lesa humanidad infligidos por el Estado de Israel al pueblo palestino y la detención ilegal de las personas activistas de la Global Sumud Flotilla. La UAM brindará acompañamiento a la académica detenida y exige el cese del bloqueo contra Palestina.

La Universidad Autónoma Metropolitana ( UAM ) emitió un comunicado en el que expresa su indignación por el genocidio y los crímenes de lesa humanidad infligidos por el Estado de Israel al pueblo palestino.

Además, condena la detención ilegal de las personas activistas de distintas nacionalidades que integraban la Global Sumud Flotilla, cuyas embarcaciones fueron interceptadas en aguas internacionales por fuerzas militares de dicho Estado. En la Flotilla iban cinco mexicanos: Sol González, Paulina del Castillo, Diego Vázquez, Al Muatasem Flores y Violeta Núñez Rodríguez, quien es profesora de tiempo completo en el Departamento de Producción Económica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en la Unidad Xochimilco de la UAM.

Ante la situación, la UAM anunció que brindará acompañamiento a la académica “para que recupere plenamente su salud física y emocional”. Además, la Universidad demanda “el cese inmediato del bloqueo ilegal contra el Estado de Palestina”, “repudia públicamente la intercepción ilegal de la misión humanitaria de la Global Sumud Flotilla”, pide al gobierno de México aplique medidas necesarias para sancionar las violaciones al derecho internacional y exige “que las personas responsables, en particular el ministro de seguridad de Israel, Itamar Ben-Gvir, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sean presentadas ante la justicia internacional”.

La UAM destaca que México, como país comprometido con la paz mundial y el respeto a la dignidad humana, debe promover, junto con la comunidad internacional, acciones de condena y de justicia en favor del pueblo palestino





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