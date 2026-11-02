UANI denuncia flota fantasma iraní burlando sanciones en Malasia

Investigadores de UANI revelan cómo petroleros iraníes contrabandean GLP prohibido a China desde un fondeadero malasio, eludiendo el bloqueo naval de EE. UU.

Investigadores de la organización United Against Nuclear Iran (UANI) han expuesto un sistema sofisticado mediante el cual petroleros iraníes de pequeña eslora están eludiendo activamente el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos. Estas embarcaciones, identificadas como parte de la " flota fantasma", están contrabandeando gas licuado de petróleo ( GLP) prohibido hacia China a través de un centro marítimo opaco ubicado frente a las costas de Malasia. Las grabaciones secretas realizadas por equipos estadounidenses en septiembre confirman la violación directa de las restricciones internacionales.

Operación SOGL y la ruta del contrabando marítimo

United Against Nuclear Iran (UANI), entidad que lideró la investigación durante varios meses, afirma que al menos nueve buques cisterna similares han eludido las restricciones estadounidenses en el estrecho de Ormuz desde que Washington restableció el bloqueo del puerto iraní el 14 de julio. La organización identificó específicamente al buque cisterna sancionado SOGL como uno de los principales actores en esta operación. Se determinó que este buque eludió el bloqueo el 1 de septiembre, transportando aproximadamente 500.000 barriles de GLP iraní tras recogerlos en un puerto iraní durante agosto.

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Posteriormente, el buque recorrió miles de kilómetros hasta un fondeadero en alta mar en Malasia. Allí, UANI filmó cómo el SOGL recibía combustible y otros servicios vitales en medio del océano. Tras completar estas operaciones logísticas en aguas internacionales, el barco continuó su viaje hacia China, donde, según la organización, procedió a descargar su cargamento de origen iraní en destino final.

El fondeadero EOPL como centro estratégico de evasión

En el centro de esta operación se encuentra el área de fondeo de los límites exteriores orientales del puerto de Malasia, conocida por sus siglas como EOPL. Esta zona de navegación en alta mar está situada a unos 70 kilómetros de la costa de Malasia y ha evolucionado hasta convertirse en un punto estratégico crucial para el comercio energético entre Irán y China, una conexión sujeta estrictamente a sanciones internacionales.

Esta zona geográfica específica permite que los buques esperen en alta mar, reciban suministros y realicen transferencias de carga entre buques cisterna sin ser detectados fácilmente por las patrullas más cercanas. Jemima Shelley, analista sénior de UANI, explicó que esta área proporciona una línea logística vital para las exportaciones de energía iraníes mientras las fuerzas navales estadounidenses patrullan las aguas más cercanas a Irán. El 16 de septiembre, United Against Nuclear Iran fletó un buque de suministro y navegó 100 millas náuticas hasta el fondeadero de los límites exteriores del puerto oriental de Malasia para documentar estas actividades ilícitas.

Limitaciones del bloqueo naval y tácticas de evasión

Jemima Shelley, analista senior de United Against Nuclear Iran (UANI), declaró que aunque la mayoría de los buques no logran burlar las restricciones, el restablecimiento del bloqueo a mediados de julio ha permitido la salida de nueve pequeños buques cisterna cargados de petróleo o GLP desde el Golfo de Omán. El bloqueo marítimo estadounidense se impuso inicialmente el 13 de abril, se levantó temporalmente a mediados de junio y se restableció definitivamente el 14 de julio tras el fracaso de las negociaciones diplomáticas.

Shelley explicó que Estados Unidos está dando prioridad principalmente al crudo iraní y a los buques cisterna de gran tamaño, que a menudo transportan dos millones de barriles de crudo iraní. Sin embargo, los buques más pequeños aprovechan las dificultades logísticas y tácticas asociadas a la flota fantasma de Irán. El GLP, una mezcla inflamable de hidrocarburos como propano y butano utilizada para calefacción y producción industrial, conlleva riesgos significativos que disuaden a las marinas de usar fuerza militar excesiva.

Impacto económico y consecuencias para el régimen iraní

Esta operación ha impedido en gran medida que Irán exporte petróleo crudo, privando a Teherán de una importante fuente de ingresos en un momento de intensa presión económica. Jemima Shelley señaló que, desde el restablecimiento del bloqueo, ningún petróleo crudo iraní ha logrado salir del país como exportación exitosa. No obstante, la exportación de GLP mediante estos pequeños buques oportunistas representa una brecha crítica en la estrategia de sanciones.

La evidencia recopilada demuestra que algunos pequeños buques cisterna están logrando burlar el bloqueo marítimo estadounidense mediante la utilización de fondeaderos remotos. Las imágenes compartidas exclusivamente con Fox News Digital por Jemima Shelley corroboran que el SOGL, un pequeño buque tanque Handymax, cargó gas licuado de petróleo en el puerto de Assaluyeh a finales de agosto y rompió el bloqueo para dirigirse a la zona malasia. Esta revelación destaca la necesidad de supervisión continua en las rutas marítimas internacionales para garantizar el cumplimiento de las sanciones económicas vigentes.