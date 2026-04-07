Uber vs. Taxis en Aeropuertos: Un Contraste entre Estados Unidos y México y la Innovación en Seguridad Escolar

Análisis de la situación de Uber y los taxis en aeropuertos, contrastando las prácticas en Estados Unidos y México. Además, se aborda la innovación en seguridad escolar a través del uso de drones en EE.UU.

Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, los pasajeros se encuentran con una variedad de opciones para llegar a su destino. Pueden optar por el tren regional, el sistema de autobuses o los taxis oficiales de la ciudad. Adicionalmente, la posibilidad de solicitar un vehículo a través de aplicaciones como Uber o Lyft es una alternativa popular.

Si se elige esta última opción, es necesario caminar hasta el nivel 5 de uno de los estacionamientos, una caminata considerable pero efectiva. Esta práctica es común en Estados Unidos, donde prácticamente ningún aeropuerto importante prohíbe completamente Uber, aunque sí suelen existir restricciones en cuanto a los lugares de recogida de pasajeros. Sin embargo, esta situación contrasta significativamente con lo que ocurre en los principales aeropuertos de nuestro país, donde la protección de los intereses de los monopolios, en ocasiones, requiere el uso de la fuerza pública, algo que resulta sorprendente. En aeropuertos mexicanos, la Guardia Civil realiza “redadas” para impedir que los vehículos de Uber recojan a sus clientes, una situación que persiste a pesar del tiempo.\Aunque no soy un ferviente defensor de Uber, reconozco su funcionalidad. El servicio, aunque ha experimentado una disminución en la calidad respecto a sus inicios, sigue siendo una opción conveniente debido a su precio y disponibilidad. En comparación, los taxis oficiales de los aeropuertos suelen ser considerablemente más costosos. Recientemente, tuve que pagar 700 pesos por un trayecto de menos de 2 kilómetros en un taxi oficial del aeropuerto de Cancún, un precio que considero exorbitante. Comprendo que la estructura de costos de estos servicios oficiales es diferente, pero la diferencia de precio es notable. Por ejemplo, el informe anual de ASUR, una de las operadoras de aeropuertos, reportó en 2024 ingresos de 166 millones de pesos por “transportación terrestre y tarifas de acceso”. Desde 2015, he escrito sobre el problema que representaba la oposición de los taxistas a Uber, con el apoyo de los políticos. Después de diez años, la situación no ha cambiado significativamente: los usuarios continúan prefiriendo las alternativas, mientras que las autoridades, los grupos aeroportuarios y las empresas oficiales se oponen. Entiendo las motivaciones de las empresas de transporte y de los políticos, que se alinean con los sindicatos de choferes. Sin embargo, la postura que no logro comprender es la de los grupos aeroportuarios. Si bien obtienen ingresos significativos de estos servicios, no son montos tan relevantes en comparación con el tamaño de sus empresas. ¿No podrían buscar alternativas para mejorar la experiencia de sus clientes?\En un contexto diferente, en Estados Unidos, la empresa Mithril ha desarrollado un sistema innovador para proteger a los estudiantes de ataques en las escuelas. Ante la preocupante incidencia de tiroteos escolares, esta empresa ofrece drones que se instalan discretamente en los techos y se despliegan para neutralizar la amenaza en caso de ataque. Controlados por un piloto remoto, estos drones, operando en grupos de tres, utilizan luces, sonido e incluso gases lacrimógenos para disuadir al atacante. El servicio tiene un costo aproximado de 8 dólares mensuales por estudiante. Es asombroso cómo surgen nuevas oportunidades de emprendimiento en ese país, incluso ante situaciones tan dramáticas. Resulta surrealista la necesidad de estas soluciones, pero demuestra la búsqueda constante de innovaciones para abordar problemas críticos. La capacidad de adaptación y la innovación son características distintivas de este entorno, donde la seguridad escolar se ha convertido en un campo fértil para el desarrollo tecnológico y empresarial





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