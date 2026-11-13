Ubicaciones y recompensas de las 6 Grandes Hadas en Zelda: Ocarina of Time

Guía completa sobre dónde encontrar a las seis Grandes Hadas en The Legend of Zelda: Ocarina of Time, sus costos en rupias y las habilidades especiales que otorgan a Link.

En The Legend of Zelda: Ocarina of Time, los jugadores pueden acceder a mejoras significativas para Link visitando las fuentes de las seis Grandes Hadas dispersas por Hyrule. Esta mecánica se intensifica en las versiones remasterizadas, donde obtener estos poderes requiere realizar ofrendas de rupias que incrementan progresivamente su costo con cada visita.

Mecánica de pagos y habilidades mágicas

Las fuentes de las Grandes Hadas no están disponibles gratuitamente. La inflación en Hyrule es tal que los precios de las ofrendas son fijos en 25, 50, 100, 200, 300 y 500 rupias respectivamente. Es fundamental llevar suficientes rupias antes de buscar cada fuente, ya que las tarifas aumentan con cada nueva hada visitada, independientemente del orden.

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Para invocar a cada hada, Link debe colocarse sobre el símbolo de la Trifuerza y tocar la Canción de cuna de Zelda con su ocarina. Estas criaturas otorgan habilidades especiales que facilitan la exploración y el combate. Por ejemplo, la Gran Hada del Sendero de la Montaña de la Muerte entrega la Barra de Magia y el Fuego de Din, un ataque de onda ígnea.

Hadas requeridas como Link niño

Algunas fuentes son exclusivas para ciertos estados de Link. La Gran Hada del Castillo de Hyrule solo es accesible cuando el protagonista es un niño. Debe entrar a los jardines del castillo, escalar enredaderas cerca de donde estaba Malon, y destruir una roca gris con una bomba.

En este lugar, la hada obsequia el Ataque Circular mejorado. Esta limitación de edad añade una capa de complejidad a la planificación del jugador, obligando a recordar ubicaciones y recompensas específicas antes de cambiar de fase en la narrativa.

Accesos exclusivos para Link adulto

La Gran Hada del Cráter de la Montaña de la Muerte requiere que Link sea adulto, posea el Sayo Goron, el Gancho y el Martillo Megatón. Tras tocar el Bolero de Fuego, el jugador debe cruzar un puente roto y usar el martillo para romper una roca plateada.

Esta fuente duplica la capacidad de la Barra de Magia, permitiendo un mayor uso de ataques mágicos. Otra ubicación exclusiva para la edad adulta es la Gran Hada del Castillo de Ganondorf, accesible solo tras avanzar significativamente en la trama final, ubicada en un monolito oscuro fuera del castillo.

Rutas complejas en bosques y desiertos

La Gran Hada de la Fuente Zora se desbloquea tras entregar una carta al Rey Zora y esperar media hora. El jugador debe localizar una roca gris detrás de Lord Jabu-Jabu para recibir el Viento de Farore, un teletransporte dentro de mazmorras.

Finalmente, la Gran Hada del Coloso del Desierto exige acceso mediante el Pase Gerudo o el Réquiem del Espíritu. Cruzando el Desierto Encantado, se encuentra un pasadizo oculto tras romper una pared agrietada. Esta fuente concede el Amor de Nayru, un escudo temporal vital para sobrevivir a enemigos poderosos en el templo final.